Κακοκαιρία Byron: Έβρεξε σε όλη την Ελλάδα εκτός απ’ τον Μόρνο – Πόσα χιλιοστά έπεσαν;

Η κακοκαιρία Byron έπληξε με ισχυρές βροχοπτώσεις πολλές περιοχές της χώρας. Πόσο όμως έβρεξε στον Μόρνο;

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το τετραήμερο 03-06/12/2025, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στον σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στον σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών της ετήσιας βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.

Ραγδαία μείωση της στάθμης του νερού

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει άνω του 40% των αποθεμάτων σε μία διετία, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό. Στη συρρίκνωση των σωμάτων νερού συμβάλλει και η κλιματική αλλαγή, καθώς οι άνυδροι χειμώνες και η έλλειψη χιονιού στις βουνοκορφές οδηγούν στο στέρεμα των ρυακιών που ανανεώνουν φυσικά το απόθεμα λιμνών και ποταμών.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επιτείνοντας το πρόβλημα και επιταχύνοντας την εξέλιξή του.

Σημειώνεται πως, παρά τις προειδοποιήσεις για λελογισμένη κατανάλωση νερού, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έδειξε πως η πλειονότητα των Ελλήνων αναγνωρίζει μεν ως σοβαρό το πρόβλημα της λειψυδρίας, όμως το ποσοστό όσων έχουν επίγνωση του προβλήματος πέφτει στο μισό όταν καλούνται να απαντήσουν εάν επηρεάζει την περιοχή όπου κατοικούν οι ίδιοι.

