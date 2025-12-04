Κακοκαιρία Byron: Όλοι οι δρόμοι που έχουν πρόβλημα – Δες ποιοι έχουν κλείσει

Η κακοκαιρία Byron έχει κυριεύσει μεγάλο μέρος της χώρας τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας προβλήματα και κλείνοντας από δρόμους μέχρι σχολεία.

Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνική δραστηριότητα και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Η ΕΜΥ έχει ενεργό έκτακτο δελτίο, ενώ το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μεγάλης διάρκειας και έντασης, με κορύφωση από το βράδυ της Πέμπτης προς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Κλειστοί δρόμοι και σοβαρά προβλήματα στην Αττική και όχι μόνο

Οδός Πειραιώς : διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα, από Χαμοστέρνας έως Πέτρου Ράλλη , λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Μάνδρα : διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Αικατερίνης , στο ύψος του ομώνυμου ρέματος, και στα δύο ρεύματα.

Δυτική Αττική – Μέγαρα/Αλεποχώρι: διακοπή στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου–Σχίνου από Μαυρολίμνη έως ρέμα Ντουράκου, λόγω υπερχείλισης.

Στον Ασπρόπυργο η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από οχήματα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ στο Μοναστηράκι αναφέρονται λιμνάζοντα ύδατα σε κεντρικούς δρόμους (σε εξέλιξη επιχειρήσεις άντλησης).

Πού «χτυπά» πιο έντονα – μετρήσεις βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής έχουν καταγραφεί ήδη σε τμήματα της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, ενώ στην Αττική τα ισχυρότερα φαινόμενα, μέχρι το απόγευμα, εντοπίστηκαν στα δυτικά: ενδεικτικά Βλυχάδα 71,4 mm, Βίλια 67,6 mm, Σαλαμίνα 33,8 mm (τιμές έως 16:00).

Σχολεία: Τι θα γίνει αύριο

Με απόφαση της Περιφέρειας, όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει και άλλοι δήμοι/νησιά με έντονη κακοκαιρία.

«Red Code» – Σε επιφυλακή Πολιτική Προστασία και φορείς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) εννέα Περιφέρειες (μεταξύ αυτών Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο, Ιόνια, Κεντρική Μακεδονία). Η προειδοποίηση κάνει λόγο για ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα την Παρασκευή.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr/ΕΑΑ, τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης προς Παρασκευή στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (περιλαμβανομένης της Αττικής), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση στα περισσότερα ηπειρωτικά, με εμμονή στον νοτιοανατολικό νησιωτικό χώρο.

Οδηγίες για οδηγούς και μετακινήσεις (σύντομα και ουσιαστικά)

Αποφύγετε μετακινήσεις από χαμηλά σημεία που πλημμυρίζουν (υπογειοποιήσεις, ιρλανδικές διαβάσεις).

Αν βρεθείτε σε δρόμο με νερό, μην επιχειρήσετε διάσχιση αν δεν είστε βέβαιοι για το βάθος/ροή.

Ακολουθήστε τις εκτροπές και τις οδηγίες της Τροχαίας· ελέγχετε διαρκώς για νέες ανακοινώσεις (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρεια, Πολ. Προστασία).

Ενημερωθείτε για κλειστούς δρόμους πριν φύγετε και δώστε χρόνο στο δρομολόγιο για παράκαμψη/καθυστερήσεις.

Σημείωση για τους αναγνώστες

Το ρεπορτάζ ενημερώνεται καθώς οι αρχές εκδίδουν νέες οδηγίες/εκτροπές. Για την ασφάλειά σας, παρακολουθείτε τα επίσημα κανάλια Πολιτικής Προστασίας/ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις Τροχαίας.

