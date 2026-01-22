quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κακοκαιρία: Οι δρόμοι που είναι ακόμα κλειστοί στην Αττική – Πού πρέπει να προσέχει ο κόσμος σήμερα;

ΠΕΜΠΤΗ | 22.01.2026
AutoTypos Team
kakokairia-oi-dromoi-pou-einai-akoma-kleistoi-stin-attiki-pou-prepei-na-prosechei-o-kosmos-simera-790111

Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά την κακοκαιρία και πού θα συναντήσετε προβλήματα σήμερα. Αναλυτική λίστα και πρόγνωση ΕΜΥ.

Η σφοδρή κακοκαιρία του τελευταίου 24ώρου προκάλεσε σοβαρές διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές σε κομβικά σημεία της Αττικής. Από το πρωί η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ωστόσο παραμένουν κλειστά συγκεκριμένα τμήματα, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι οδηγοί να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας και τις τοπικές παρακάμψεις.

Δρόμοι που παραμένουν κλειστοί / με εκτροπές

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση για τα κυκλοφοριακά μέτρα, παραμένουν σε ισχύ οι ακόλουθες απαγορεύσεις/εκτροπές:

Σημείωση: Η εικόνα ενδέχεται να μεταβάλλεται εντός της ημέρας. Για την πιο πρόσφατη κατάσταση, ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ./Τροχαίας.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί σήμερα

  • Εναλλακτικές διαδρομές: προγραμματίστε εκ των προτέρων αποφυγή των παραπάνω σημείων.

  • Μικρές ταχύτητες – αυξημένες αποστάσεις: ολισθηρό οδόστρωμα, πιθανές λάσπες/φερτά υλικά.

  • Μη διασχίζετε λιμνάζοντα νερά: κίνδυνος υδρολίσθησης/βλάβης.

  • Ενημέρωση πριν την αναχώρηση: παρακολουθείτε ροή ενημερώσεων ΕΛ.ΑΣ. και ΕΜΥ.

Καιρός σήμερα (ΕΜΥ) – πού επιμένουν τα φαινόμενα

Η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, με έμφαση σε νησιά Βόρειου & Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα Κυκλάδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι Β 4–6 μποφόρ σε Μακεδονία/Θράκη και Ν 4–6 μποφόρ στα υπόλοιπα· στο Αν. Αιγαίο έως 8–10 μποφόρ έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο (Β. ηπειρωτικά 8–10°C, οι περισσότερες περιοχές 12–14°C, Κρήτη/Κυκλάδες/Δωδεκάνησα 17–19°C).

Τι κρατάμε;

  • Κλειστά τμήματα παραμένουν σε Νέα Μάκρη, Ωρωπό και Βοτανικό – αποφεύγετε τις μετακινήσεις σε αυτά τα σημεία.

  • Καιρός με βροχές/καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αν. Αιγαίο· χρειάζεται προσοχή σε ολισθηρό οδόστρωμα και ορατότητα.

  • Συνεχής ενημέρωση από ΕΛ.ΑΣ./Τροχαία για αλλαγές στις εκτροπές και ΕΜΥ για την εξέλιξη των φαινομένων.

