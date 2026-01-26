Κάμερες AI: Από σήμερα ξεκινούν επίσημα τα πρόστιμα – Όλα τα σημεία που έχουν μπει

Κάμερες AI στα φανάρια στην Αττική. Πού έχουν τοποθετηθεί, τι γράφουν, πώς έρχεται η κλήση και τι πρόστιμα προβλέπονται.

Οι «έξυπνες» κάμερες με ανάλυση εικόνας περνούν από τη φάση της πιλοτικής εγκατάστασης στη φάση της σταδιακής βεβαίωσης παραβάσεων. Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 είναι το ορόσημο που η Πολιτεία έχει περιγράψει ως την έναρξη αποστολής των πρώτων κλήσεων σε οδηγούς, με τον μηχανισμό να ωριμάζει τους επόμενους μήνες, όταν ολοκληρωθεί το ενιαίο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων.

Στην πράξη, μιλάμε για κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικές διασταυρώσεις της Αττικής, με κύριο αντικείμενο την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Παράλληλα, σε ορισμένα σημεία δοκιμάζεται εξοπλισμός που μπορεί να «διαβάζει» περισσότερες από μία παραβάσεις, ανάλογα με τη ρύθμιση και το σενάριο ελέγχου.

Τι αλλάζει από 26 Ιανουαρίου 2026

Σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν μεταδοθεί τις τελευταίες ημέρες, από τη Δευτέρα 26/1/2026 ξεκινά η αποστολή των πρώτων κλήσεων που προκύπτουν από το σύστημα καμερών.

Την ίδια στιγμή, άλλες ενημερώσεις μιλούν για μεταβατική περίοδο, καθώς το οικοσύστημα (διασυνδέσεις, πλατφόρμες, ροές ειδοποίησης) «δένει» πριν περάσει σε πλήρη κλίμακα. Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν εμφανίζεται παντού με την ίδια ταχύτητα και τον ίδιο τρόπο, παρότι οι κάμερες βρίσκονται ήδη επάνω στις εγκαταστάσεις.

Πού έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες κάμερες στην Αττική

Οι πιο πρόσφατες αναφορές για την Αττική κάνουν λόγο για 8 κάμερες σε 6 σημεία. Τα σημεία που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι τα εξής.

Δήμος Αθηναίων – Λεωφ. Βασ. Σοφίας και Λεωφ. Κηφισίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λεωφ. Μεσογείων και Λεωφ. Χαλανδρίου

Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού – Λεωφ. Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως

Δήμος Αμαρουσίου – Λεωφ. Κηφισίας και Ναυαρίνου

Δήμος Περιστερίου – Λεωφ. Αθηνών και Σχιστού

Δήμος Καλλιθέας – Λεωφ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Η περίπτωση της Συγγρού με έλεγχο περισσότερων παραβάσεων

Σε ρεπορτάζ έχει περιγραφεί και κάμερα στη λεωφόρο Συγγρού (ρεύμα προς Φάληρο, στο ύψος της οδού Σκρα) με δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών παραβάσεων, πέρα από τον ερυθρό σηματοδότη, ανάλογα με το πώς αξιοποιείται το σύστημα.

Τι παραβάσεις μπορούν να καταγράφουν

Η λογική του συστήματος είναι αρθρωτή. Ανάλογα με τη θέση και τη ρύθμιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραβάσεις όπως:

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

χρήση κινητού κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους

κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ή ΛΕΑ

παράνομη στάση και στάθμευση

παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας

Στην παρούσα φάση, το βάρος πέφτει στις διασταυρώσεις και στον ερυθρό σηματοδότη, που είναι και το πιο «καθαρό» σενάριο αυτόματης διαπίστωσης.

Τι πρόστιμα προβλέπονται και τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, το πρόστιμο φτάνει τα 700 € και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Επειδή οι ποινές διαφέρουν ανά παράβαση (και κατά περίπτωση μπορούν να κλιμακωθούν), πρακτικά αξίζει να κρατήσουμε δύο πράγματα:

Η κάμερα «κλειδώνει» στο συμβάν με αντικειμενικό χρόνο και εικόνα, άρα μειώνεται το περιθώριο «γκρίζων» ερμηνειών.

Η παράβαση στη διασταύρωση δεν είναι μόνο «πέρασα με πορτοκαλί». Αν το κόκκινο έχει ήδη ανάψει, η καταγραφή είναι σαφής και το ρίσκο κόστους και κυρώσεων είναι υψηλό.

Πώς έρχεται η κλήση και τι θα βλέπει ο οδηγός

Στη μεταβατική φάση, η ενημέρωση για παράβαση περιγράφεται ότι γίνεται μέσω πιλοτικής πλατφόρμας της Τροχαίας Αττικής, με ειδοποίηση SMS προς τον οδηγό.

Ο στόχος, όμως, είναι η μετάβαση σε ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, το οποίο έχει περιγραφεί ότι θα επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει το βίντεο του περιστατικού, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια. Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται δημόσια τοποθετεί τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος γύρω από την περίοδο του Πάσχα 2026.

Τι ισχύει και τι δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα

Το βασικό επιχείρημα της Πολιτείας είναι ότι οι ροές θα είναι «κλειστές» και προσανατολισμένες αποκλειστικά στη διαπίστωση παραβάσεων. Σε δημοσιευμένες περιγραφές, αναφέρεται ότι το σύστημα καταγράφει το πρόσωπο του οδηγού τη στιγμή της παράβασης, ενώ το υπόλοιπο κάδρο μπορεί να θολώνεται, ώστε να περιορίζεται η έκθεση τρίτων.

Σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, έχει κατατεθεί και σχέδιο ρύθμισης για τη δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος που θα ορίζει ρόλους (υπεύθυνοι επεξεργασίας, πρόσβαση, διασυνδέσεις) και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Τι έρχεται στη συνέχεια

Η μεγάλη εικόνα είναι η κλιμάκωση από λίγα σημεία σε πολύ ευρύτερο δίκτυο, μαζί με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Στο σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί δημόσια περιλαμβάνονται διασυνδέσεις με κρατικά μητρώα και η συνολική «τυποποίηση» της κλήσης, από τη βεβαίωση μέχρι την πληρωμή ή την ένσταση, μέσα από το ενιαίο σύστημα.

Τι κρατάμε;