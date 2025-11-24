Κάμερες στα λεωφορεία: Δείτε πως θα λειτουργούν και θα κόβουν κλήσεις – Αναλυτικά τι ελέγχουν

Έρευνες του ΕΜΠ δείχνουν εκτεταμένη κατάχρηση λεωφορειολωρίδων από Ι.Χ. και ταξί. Πώς οι κάμερες σε 600 λεωφορεία αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα

Στη Βασιλίσσης Σοφίας, προς το Κέντρο, μόλις 12% της κίνησης στις λεωφορειολωρίδες αντιστοιχεί σε λεωφορεία. Το 32% αφορά Ι.Χ., το 26% ταξί και το 23% μοτοσικλέτες. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σε άλλους κεντρικούς άξονες: σύμφωνα με έρευνα του ΕΜΠ, η χρήση των λωρίδων από λεωφορεία το 2025 ήταν 10% στη Συγγρού, 11% στη Σταδίου, 19% στην Πειραιώς και 5% στη Λ. Αλεξάνδρας.

Η ανάλυση της πολιτικού μηχανικού Άρτεμις Κονταξή για το ΕΜΠ, με επιτόπιες μετρήσεις του 2021 και 2023, δείχνει ότι τα Ι.Χ. και τα ταξί αποτελούν τους βασικούς παραβάτες. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίζονται τις πρωινές ώρες αιχμής, ενώ η παραβατικότητα αυξάνεται σε δρόμους με μεγαλύτερο μήκος, περισσότερες λωρίδες και κατεύθυνση προς το Κέντρο, όπου η κυκλοφοριακή πίεση είναι ισχυρότερη.

Σύμφωνα με τον συγκοινωνιολόγο και καθηγητή Γιώργο Γιαννή ο οποίος μίλησε στην Καθημερινή, οι μετρήσεις μετά από παρέμβαση της Τροχαίας δείχνουν ότι με ελεύθερες λεωφορειολωρίδες, η μέση ταχύτητα των λεωφορείων αυξάνεται έως και 50%, μειώνοντας τον χρόνο διαδρομής στο μισό. Παράλληλα, η συχνότητα των δρομολογίων μπορεί να βελτιωθεί έως 1,5 φορά χωρίς πρόσθετο στόλο, ενισχύοντας σημαντικά την κινητικότητα στην πόλη.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει 150 ευρώ πρόστιμο για παράνομη κίνηση και 350 ευρώ για στάση/στάθμευση, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Ωστόσο, με πάνω από 50 χιλιόμετρα λεωφορειολωρίδων στην Αττική, η αστυνόμευση παραμένει δύσκολη.

Οι κάμερες μέσα στα λεωφορεία

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σχεδιάζεται η εγκατάσταση 600 καμερών εντός λεωφορείων που κινούνται σε λεωφορειολωρίδες. Από τον Ιούνιο λειτουργεί πιλοτικά σύστημα σε 10 λεωφορεία, τα οποία καταγράφουν:

την ταχύτητα κυκλοφορίας

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

παράνομη στάση/στάθμευση

μη χρήση κράνους

κίνηση σε λεωφορειολωρίδα

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από τις ΟΣΥ και, όταν ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή, θα αποστέλλονται στην Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ). Η Τροχαία θα εξετάζει βίντεο 10 δευτερολέπτων πριν από οποιαδήποτε βεβαίωση παράβασης. Προς το παρόν δεν εκδίδονται κλήσεις, καθώς το πρόγραμμα παραμένει πιλοτικό.

Το πρόβλημα της στάθμευσης

Ο κ. Γιαννής τονίζει ότι οι κάμερες θα βοηθήσουν και στην παράνομη στάθμευση. Σε σημεία όπως η Ιπποκράτους και η Χαριλάου Τρικούπη, οι λεωφορειολωρίδες είναι πρακτικά ανενεργές λόγω μόνιμα σταθμευμένων οχημάτων.

Μακροπρόθεσμη ανάγκη

Κατά τον καθηγητή, απαιτείται σε βάθος χρόνου δημιουργία περισσότερων λεωφορειολωρίδων, ώστε να εξασφαλιστεί πραγματική προτεραιότητα στα ΜΜΜ σε όλο το μήκος των διαδρομών τους.

