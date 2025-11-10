quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.11.2025
Στέλιος Παππάς
kameres-stous-dromous-apo-iounio-2026-poios-tha-kovei-ta-prostima-ti-blokarei-simera-kai-ti-allazei-gia-tous-odigous-773842

Από Ιούνιο 2026 ξεκινά η εγκατάσταση 1.000 καμερών. Στο Υποδομών η λειτουργία και στην ΕΛ.ΑΣ. τα πρόστιμα. Τι καθυστερεί, τι αλλάζει.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε σήμερα (Δευτέρα 10/11/2025) ότι από τον Ιούνιο του 2026 ξεκινά η εγκατάσταση 1.000 καμερών κυκλοφορίας. Η ευθύνη λειτουργίας θα ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Παράλληλα, «σε λίγες μέρες» έρχεται νομοσχέδιο για κάμερες σώματος (bodycams) αστυνομικών.

Κρίσιμο πλαίσιο: ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να ακολουθηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες και κανόνες προστασίας δεδομένων. «οι ρυθμοί πολλών αρχών είναι αργοί», είπε, αναφερόμενος στον παράγοντα καθυστερήσεων.

Ποιος κάνει τι: ρόλοι και αρμοδιότητες

  • Υπουργείο Υποδομών: λειτουργία/υποδομή του δικτύου καμερών στους δρόμους.

  • ΕΛ.ΑΣ.: έλεγχος και βεβαίωση παραβάσεων με τα πρόστιμα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

  • Αρχές προστασίας δεδομένων: θεσμική συμμόρφωση (GDPR/ευρωπαϊκό δίκαιο) σε ό,τι αφορά λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία εικόνας/στοιχείων.

κάμερες

Τι σημαίνει «από Ιούνιο 2026» στην πράξη

Η φράση «από» Ιούνιο 2026 παραπέμπει σε σταδιακή εγκατάσταση, όχι «μια κι έξω». Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει ότι:

  • η πύκνωση του δικτύου θα γίνει ανά κύματα (πρώτα τμήματα, έπειτα επέκταση),

  • τα ηλεκτρονικά πρόστιμα θα αρχίσουν να εμφανίζονται όπου και όταν ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες κάμερες,

  • το θεσμικό/τεχνικό σκέλος (προκηρύξεις, συμβάσεις, διασυνδέσεις με πληροφοριακά συστήματα) προηγείται της πλήρους λειτουργίας.

Γιατί βλέπουμε «μπρος-πίσω» στις ειδήσεις για τις κάμερες

Το θέμα έχει «κορεστεί» γιατί εμπλέκει πολλαπλούς φορείς και διαγωνισμούς που δεν κινούνται με ρυθμούς «ειδήσεων ημέρας». Σήμερα ο υπουργός:

  • ξεκαθαρίζει χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης (Ιούνιος 2026),

  • αναγνωρίζει καθυστερήσεις (π.χ. Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε «τώρα» λόγω «προβλημάτων»),

  • επαναφέρει το ηλεκτρονικό μοντέλο βεβαίωσης, μειώνοντας την επαφή «χαρτί στο παρμπρίζ».

Κηφισός κάμερες

Τι αλλάζει για τον οδηγό

  • Περισσότερη αντικειμενικότητα στους ελέγχους (λιγότερος «ανθρώπινος παράγοντας» τη στιγμή της παράβασης).

  • Ψηφιακή επίδοση προστίμων (ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, χωρίς φυσική επίδοση).

  • Σταδιακή κάλυψη περισσότερων σημείων, με προτεραιότητα σε οδικά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας (με βάση τα στατιστικά ατυχημάτων).

Τι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο (και θα κριθεί στην εφαρμογή)

  • Ακριβής χαρτογράφηση σημείων ανά φάση εγκατάστασης.

  • Χρόνοι τήρησης/διαγραφής δεδομένων και πρωτόκολλα απορρήτου (θα αποτυπωθούν σε κανονιστικά κείμενα).

  • Διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες gov.gr/myAADE για την ενημέρωση πολιτών και τις πληρωμές.

Η ουσία πίσω από την ανακοίνωση

Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε πρόληψη και συμμόρφωση με σαφή σημεία ελέγχου, διαφανείς διαδικασίες και ηλεκτρονική βεβαίωση. Το στοίχημα είναι η αξιοπιστία (ακρίβεια καταγραφών, προστασία δεδομένων) και η στοχευμένη χωροθέτηση (εκεί όπου τα στοιχεία δείχνουν πραγματικό κίνδυνο, όχι απλώς υψηλή «εισπραξιμότητα»). Εφόσον τηρηθούν αυτά, το μέτρο μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια.

Τι κρατάμε;

  • Ιούνιος 2026: ξεκινά σταδιακά η εγκατάσταση 1.000 καμερών.

  • Στο Υποδομών η λειτουργία και στην ΕΛ.ΑΣ. τα ηλεκτρονικά πρόστιμα.

  • Καθυστερήσεις αποδίδονται σε διαγωνισμούς και προστασία δεδομένων. Ζητούμενο η ταχύτερη αλλά νόμιμη υλοποίηση.

  • Ηλεκτρονικό μοντέλο βεβαίωσης σημαίνει λιγότερο «χαρτί», περισσότερη αυτοματοποίηση.

  • Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από σωστή στόχευση σημείων, ακρίβεια και διαφάνεια.

Όλες οι ειδήσεις

Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είσαι πιο ασφαλής απ’ ό,τι νομίζεις

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο 28χρονος που πάρκαρε το αυτοκίνητο στις ράγες του ΤΡΑΜ;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#κάμερες#Μιχάλη Χρυσοχοΐδη#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

episimo-xekina-i-leitourgia-ton-kameron-tis-trochaias-pou-tha-moirazoun-prostima-pote-kai-pou-tha-erchetai-i-klisi-773842

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;
suzuki-leasing-des-to-pronomiako-programma-ta-montela-pou-afora-762560

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.10.2025

Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά
i-suzuki-allazei-to-emvlima-tis-meta-apo-22-chronia-des-to-kainourgio-763705

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.09.2025

Η Suzuki αλλάζει το έμβλημά της μετά από 22 χρόνια – Δες το καινούργιο
psifiakes-kameres-afto-vlepoun-kai-kovoun-kliseis-stous-paravates-odigous-pou-tha-boun-773842

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.09.2025

Ψηφιακές κάμερες: Αυτό βλέπουν και «κόβουν» κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς – Πού θα μπουν
katagrafike-i-proti-paravasi-tou-kok-apo-kamera-ai-se-poio-dromo-vrisketai-775219

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.09.2025

Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση του ΚΟΚ από κάμερα AI – Σε ποιο δρόμο βρίσκεται;
to-suzuki-ton-16-990-evro-ftanei-tis-10-ekatommyria-poliseis-772996

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Το Suzuki των 16.990 ευρώ φτάνει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις