Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Από Ιούνιο 2026 ξεκινά η εγκατάσταση 1.000 καμερών. Στο Υποδομών η λειτουργία και στην ΕΛ.ΑΣ. τα πρόστιμα. Τι καθυστερεί, τι αλλάζει.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε σήμερα (Δευτέρα 10/11/2025) ότι από τον Ιούνιο του 2026 ξεκινά η εγκατάσταση 1.000 καμερών κυκλοφορίας. Η ευθύνη λειτουργίας θα ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Παράλληλα, «σε λίγες μέρες» έρχεται νομοσχέδιο για κάμερες σώματος (bodycams) αστυνομικών.

Κρίσιμο πλαίσιο: ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει να ακολουθηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες και κανόνες προστασίας δεδομένων. «οι ρυθμοί πολλών αρχών είναι αργοί», είπε, αναφερόμενος στον παράγοντα καθυστερήσεων.

Ποιος κάνει τι: ρόλοι και αρμοδιότητες

Υπουργείο Υποδομών: λειτουργία/υποδομή του δικτύου καμερών στους δρόμους.

ΕΛ.ΑΣ.: έλεγχος και βεβαίωση παραβάσεων με τα πρόστιμα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά .

Αρχές προστασίας δεδομένων: θεσμική συμμόρφωση (GDPR/ευρωπαϊκό δίκαιο) σε ό,τι αφορά λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία εικόνας/στοιχείων.

Τι σημαίνει «από Ιούνιο 2026» στην πράξη

Η φράση «από» Ιούνιο 2026 παραπέμπει σε σταδιακή εγκατάσταση, όχι «μια κι έξω». Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει ότι:

η πύκνωση του δικτύου θα γίνει ανά κύματα (πρώτα τμήματα, έπειτα επέκταση),

τα ηλεκτρονικά πρόστιμα θα αρχίσουν να εμφανίζονται όπου και όταν ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες κάμερες,

το θεσμικό/τεχνικό σκέλος (προκηρύξεις, συμβάσεις, διασυνδέσεις με πληροφοριακά συστήματα) προηγείται της πλήρους λειτουργίας.

Γιατί βλέπουμε «μπρος-πίσω» στις ειδήσεις για τις κάμερες

Το θέμα έχει «κορεστεί» γιατί εμπλέκει πολλαπλούς φορείς και διαγωνισμούς που δεν κινούνται με ρυθμούς «ειδήσεων ημέρας». Σήμερα ο υπουργός:

ξεκαθαρίζει χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης ( Ιούνιος 2026 ),

αναγνωρίζει καθυστερήσεις (π.χ. Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε «τώρα» λόγω «προβλημάτων»),

επαναφέρει το ηλεκτρονικό μοντέλο βεβαίωσης, μειώνοντας την επαφή «χαρτί στο παρμπρίζ».

Τι αλλάζει για τον οδηγό

Περισσότερη αντικειμενικότητα στους ελέγχους (λιγότερος «ανθρώπινος παράγοντας» τη στιγμή της παράβασης).

Ψηφιακή επίδοση προστίμων (ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, χωρίς φυσική επίδοση).

Σταδιακή κάλυψη περισσότερων σημείων, με προτεραιότητα σε οδικά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας (με βάση τα στατιστικά ατυχημάτων).

Τι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο (και θα κριθεί στην εφαρμογή)

Ακριβής χαρτογράφηση σημείων ανά φάση εγκατάστασης.

Χρόνοι τήρησης/διαγραφής δεδομένων και πρωτόκολλα απορρήτου (θα αποτυπωθούν σε κανονιστικά κείμενα).

Διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες gov.gr/myAADE για την ενημέρωση πολιτών και τις πληρωμές.

Η ουσία πίσω από την ανακοίνωση

Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε πρόληψη και συμμόρφωση με σαφή σημεία ελέγχου, διαφανείς διαδικασίες και ηλεκτρονική βεβαίωση. Το στοίχημα είναι η αξιοπιστία (ακρίβεια καταγραφών, προστασία δεδομένων) και η στοχευμένη χωροθέτηση (εκεί όπου τα στοιχεία δείχνουν πραγματικό κίνδυνο, όχι απλώς υψηλή «εισπραξιμότητα»). Εφόσον τηρηθούν αυτά, το μέτρο μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια.

Τι κρατάμε;

Ιούνιος 2026 : ξεκινά σταδιακά η εγκατάσταση 1.000 καμερών .

Στο Υποδομών η λειτουργία και στην ΕΛ.ΑΣ. τα ηλεκτρονικά πρόστιμα .

Καθυστερήσεις αποδίδονται σε διαγωνισμούς και προστασία δεδομένων. Ζητούμενο η ταχύτερη αλλά νόμιμη υλοποίηση.

Ηλεκτρονικό μοντέλο βεβαίωσης σημαίνει λιγότερο «χαρτί», περισσότερη αυτοματοποίηση .

Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από σωστή στόχευση σημείων, ακρίβεια και διαφάνεια.

Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είσαι πιο ασφαλής απ’ ό,τι νομίζεις

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο 28χρονος που πάρκαρε το αυτοκίνητο στις ράγες του ΤΡΑΜ;