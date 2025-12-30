quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάμερες στους δρόμους: Έχουν γράψει ήδη 10.000 παραβάσεις – Από πότε θα κόβουν κλήσεις

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Autotypos Team
kameres-stous-dromous-echoun-grapsei-idi-10-000-paravaseis-apo-pote-tha-kovoun-kliseis-773842

Εκτός από τις «έξυπνες» κάμερες υπάρχουν 100 νέες που εστιάζουν στις παραβάσεις κόκκινου σηματοδότη – Πότε θα ξεκινήσει το… γράψιμο;

Το πρωί της Τρίτης (30/12) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε μια συνολική εικόνα από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει το νέο δίκτυο καμερών στους δρόμους της Αττικής, με τα αποτελέσματα να είναι τουλάχιστον ανησυχητικά. Εκτός από τις νέες κάμερες ΑΙ που μπορούν να γράψουν κάποιον για μη-χρήση ζώνης και χρήση κινητού, οι 100 νέες συμβατικές κάμερες έχουν γράψει ήδη 10.000 παραβιάσεις κόκκινου.

Οι Έλληνες οδηγοί ακόμα δεν έχουμε νιώσει αυτή την αλλαγή στο «πετσί» μας, αφού ακόμα δεν κόβονται κλήσεις. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει σύντομα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από μέσα Ιανουαρίου ξεκινάει το… πάρτι

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τονίζοντας ότι «έχουν μπει δύο κατηγορίες καμερών: 100 της περιφέρειας Αττικής για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να γράψουν και για ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού κ.α.».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα πρώτα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς «από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι «από τα μέσα Ιανουαρίου θα μπούμε κανονικά σε λειτουργία για να βεβαιώνονται κλήσεις».

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ακόμη τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων, επισημαίνοντας ότι «οι κάμερες του κόκκινου γράφουν από πίσω και την πινακίδα ενώ οι κάμερες ΑΙ μπορούν να γράψουν και από μπροστά».

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιβολής και ενημέρωσης για τις παραβάσεις, εξήγησε ότι «θα σου έρχεται στο κινητό με έναν κωδικό RF που θα αποστέλλεται στο gov.gr wallet. Θα μπορείς να δεις τις φωτογραφίες, να κάνεις ένσταση και αν δεν ευδοκιμήσει να κάνεις την πληρωμή ηλεκτρονικά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «στόχος είναι μέσα μέσα στο 2026 να μπουν πάνω από 2.000 κάμερες».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Πρόσφατες Ειδήσεις