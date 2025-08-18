Κάμερες ταχύτητας δίνουν κλήσεις ακόμη κι όταν δεν “λειτουργούν” – Πού είναι έξαλλοι οι οδηγοί;

Έξαλλοι είναι όσοι πιάστηκαν από τις εν λόγω κάμερες ταχύτητας, οι οποίες “κόβουν” κλήσεις ακόμα κι όταν φαίνεται πως είναι σβηστές.

Οι κάμερες ταχύτητας ολοένα και πληθαίνουν στους δρόμους, σε μια προσπάθεια των αρχών να μειωθούν οι παραβάσεις, κάτι που θα φέρει και μια πολυπόθητη μείωση των ατυχημάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάμερες ορίου ταχύτητας κοντά σε σχολεία στη Φλόριντα, των οποίων το μήνυμα της πινακίδες είναι ολίγον τι παραπλανητικό.

“20 μίλια την ώρα όταν αναβοσβήνει”… μπορεί και όχι

Το πρόβλημα των οδηγών που “πιάστηκαν” από τις κάμερες ταχύτητας δεν είναι με την ύπαρξή τους, αλλά με το γεγονός πως το μήνυμα που αναγράφεται είναι παραπλανητικό. Συγκεκριμένα, στις πινακίδες αναγράφεται το μήνυμα “20 μίλια την ώρα όταν αναβοσβήνουν τα φώτα”, αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν κανονικά και κόβουν κλήσεις ακόμα κι όταν αυτά παραμένουν σβηστά.

Εφόσον οι εν λόγω κάμερες ταχύτητας φαίνεται πως υπολειτουργούν, το λογικό θα ήταν οι “παραβάτες” να μπορούν να κάνουν ένσταση και να απαλλαχθούν από την κλήση, αλλά εδώ μιλάμε για… Φλόριντα.

Άλλα λέει η κάμερα, άλλα ο νόμος

Δυστυχώς για τους παραβάτες, ο νόμος λέει πως για να ισχύσει μια κλήση δεν χρειάζεται τα φώτα στις κάμερες να δουλεύουν, οπότε κανένας από τους συνολικά 46 οδηγούς που κατέθεσαν ένσταση φέτος δεν κατάφερε να βρει το δίκιο του. Ένας από αυτούς, ο Joe Weaver, λέει πως πήρε κλήση επειδή οδηγούσε με 38 μίλια/ώρα σε δρόμο που πίστευε πως όριο ήταν τα 40 (περίπου 60 χλμ./ώρα) και τα φωτάκια της κάμερας δεν άναψαν ποτέ. Γιατί όχι; Γιατί η συγκεκριμένη κάμερα… δεν είχε καν φώτα!

Κι αν πιστεύατε πως ο Weaver θα έβρισκε το δίκιο του, ο νόμος στη Φλόριντα δεν λέει πουθενά πως το να ανασβήνουν τα φώτα στις κάμερες ταχύτητας είναι κάτι απαραίτητο, αλλά οι οδηγοί θα πρέπει να σέβονται το όριο ταχύτητας σε όλες τις περιπτώσεις. Το τραγικό είναι πως πολλοί οδηγοί, όπως η Karen Bowman, έχουν αναγκαστεί να πληρώσουν και 75 δολάρια για να κάνουν ένσταση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση σηκώνει τα χέρια ψηλά, με τον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τις ενστάσεις να παραδέχεται πως «υπάρχουν περιπτώσεις που η νομοθετική εξουσία δεν επιτυγχάνει τον στόχο της κατά τη θέσπιση του νόμου. Αυτή είναι μία από αυτές τις φορές». Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τις κάμερες ταχύτητας λέει πως όλα δουλεύουν… «άψογα».

Οι κάμερες ταχύτητας της RedSpeed έχουν μοιράσει περίπου 500.000 πρόστιμα, με τις συνολικές απολαβές να φτάνουν τα περίπου 32 εκατ. δολάρια σε λιγότερο από έναν χρόνο, ενώ ελάχιστοι είναι οι οδηγοί που κατάφεραν να βρουν άκρη.

