EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάποιος έκλεψε 27 μοτοσυκλέτες σε 55 μέρες – Πού έγινε;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
kapoios-eklepse-27-motosykletes-se-55-meres-pou-egine-770598

Ούτε πέντε ούτε δέκα, αλλά 27 μοτοσυκλέτες κατηγορείται πως έκλεψε ένας άνδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε κάτι λιγότερο από 2 μήνες.

  • Για περίπου το 1% των συνολικών κλοπών μοτοσυκλετών στο Ηνωμένο βασίλειο τον Ιούνιο ευθύνεται ένας άνθρωπος
  • Μια μοτοσυκλέτα ανά περίπου δύο ημέρες έκλεβε ο συγκεκριμένος για περίπου δύο μήνες

Κάτι σαν Gone in 60 Seconds με μοτοσυκλέτες

Ο Clive Halford συνελήφθη και κατηγορείται για συνομωσία με σκοπό την κλοπή οχημάτων, μετά την κλοπή περισσότερων από 20 μοτοσυκλετών στις περιοχές Wolverhampton, Dudley and South Staffordshire. Ερευνάται η συμμετοχή του σε άλλες 7 υποθέσεις, μεταξύ 14 Μάϊου και 8 Ιουλίου του 2025. Ο 30χρονος δράστης εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Wolverhampton στις 30 Ιουλίου και προφυλακίστηκε για να δώσει ξανά εξηγήσεις στις αρχές  στις 27 Αυγούστου, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της αστυνομικής διεύθυνσης του West Midlands.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο-Σοκ: Εγκληματική προσπέραση στο BOAK σε στροφή με διπλή διαχωριστική

Μπορεί να άργησαν λίγο, ωστόσο, η σύλληψη του συγκεκριμένου εγκληματία είναι κάτι σαν ανάσα ανακούφισης για τους κάτοχους μοτοσυκλετών στη χώρα. Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία Bennetts, οι κλοπές μοτοσυκλετών στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν κατά 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναφορικά, συνολικά 2.064 δίκυκλα κλάπηκαν στη χώρα μόνο μέσα στον Ιούνιο, ενώ τα στοιχεία του Ιουλίου δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί.

Η σύλληψη του δράστη σίγουρα δείχνει πως η αστυνομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, οι μοτοσυκλετιστές μπορούν να κάνουν πολλά για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία της περιουσίας τους μέσω της χρήσης αλυσίδων και άλλων μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: Westmidlands.police.uk

Τα αυτοκίνητα που σάρωσαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Έφτασαν το 52,9% των πωλήσεων

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε τον Ιούλιο στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

