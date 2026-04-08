EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Πήγε να πατήσει αστυνομικό για να ξεφύγει

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
Autotypos Team
katadioxi-methysmenou-odigou-sti-thessaloniki-pige-na-patisei-astynomiko-gia-na-xefygei-687469

Συνελήφθη ένας 44χρονος που επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει – Είχε και πλαστή άδεια

Κινηματογραφική καταδίωξη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Περαία Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικού και επιχείρησε να διαφύγει. Σε αυτή τη του την προσπάθεια αρχικά παραλίγο να παρασύρει τον ένστολο, ενώ στη συνέχεια υπέπεσε σε πολλαπλές παραβάσεις.

Μετά την σύλληψή του, ο 44χρονος βρέθηκε υπό την επήρεια μέθης, ενώ έφερε και πλαστή άδεια οδήγησης.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 44χρονος, με καταγωγή από Αλβανία, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο, παραβίασε διπλή διαχωριστική γραμμή και τελικά ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο του εν λόγω ατυχήματος και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία, απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, τροχονομικό έλεγχο επιχείρησε, χθες το μεσημέρι, να αποφύγει κι ένας 73χρονος οδηγός, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος φέρεται, μάλιστα, να επιχείρησε να συγκρουστεί με περιπολικό της Αστυνομίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και άλλους οδηγούς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη τελικά και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

