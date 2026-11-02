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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καταδίωξη στην Παλλήνη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε προσπαθώντας να ξεφύγει από τις αρχές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.11.2026
Autotypos Team
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Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ένας 27χρονος οδηγός που επιχείρησε να διαφύγει από τις αρχές με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στην Παλλήνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (1/11), με πρωταγωνιστή έναν 27χρονο οδηγό που επιχείρησε να ξεφύγει από αστυνομικούς της Τροχαίας και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.

Η υπόθεση ξεκίνησε στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν άνδρες της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν ένα όχημα να κινείται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα.

Ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 90

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το αυτοκίνητο καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με 150 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα. Ο οδηγός, δηλαδή, είχε υπερβεί το όριο κατά 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε.

Αντί να ακινητοποιήσει το όχημά του, επιτάχυνε και άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Παλλήνης, με τον νεαρό να συνεχίζει την προσπάθεια διαφυγής του.

Έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τράκαρε

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Η προσπάθειά του να ξεφύγει δεν κράτησε για πολύ. Σε δρόμο της Παλλήνης έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε κράσπεδο και να ακινητοποιηθεί. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τότε να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά τη σύλληψη, την υπόθεση ανέλαβε το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, το οποίο σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Η υπόθεση υπενθυμίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική ταχύτητα σε συνδυασμό με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από προσπάθεια διαφυγής από τις αρχές.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#Δήμος Παλλήνης#καταδίωξη#μεθυσμένοι οδηγοί#τροχαίο ατύχημα
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