Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη 19χρονος που παραβίασε 3 κόκκινα – Ήταν μεθυσμένος

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χαλάνδρι και οδήγησε στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού

Ο 19χρονος οδηγός Ι.Χ. αγνόησε το σήμα της αστυνομίας για επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο του ελέγχου. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τη 1:00 το βράδυ και οδήγησε σε καταδίωξη στους δρόμους του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός στην προσπάθειά του να διαφύγει παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες, τέσσερα σήματα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο άλλους οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λειβαδιάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Στη συνέχεια, ο 19χρονος έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό της Άμεσης Δράσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr