Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση του ΚΟΚ από κάμερα AI – Σε ποιο δρόμο βρίσκεται;

Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε η πρώτη παράβαση του ΚΟΚ από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης. Δες πώς λειτούργησε και ποιο πρόστιμο προβλέπεται.

Πρώτη παράβαση ΚΟΚ από κάμερα AI καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Οδηγός εντοπίστηκε να μιλάει στο κινητό στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου .

Αν δεν ήταν πιλοτικό, θα του είχε σταλεί πρόστιμο 350 € μέσω gov.gr .

Οι κάμερες καταγράφουν: κόκκινο, ταχύτητα, κράνος, κινητό, λεωφορειολωρίδες .

Έρχονται σύντομα 6 κάμερες στην Αθήνα σε πλήρη λειτουργία.

Η πρώτη καταγραφή

Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη παράβαση ΚΟΚ από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης. Η παράβαση αφορά οδηγό που μιλούσε στο κινητό ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας των νέων ψηφιακών καμερών. Αν η λειτουργία δεν ήταν δοκιμαστική, το πρόστιμο των 350 ευρώ θα είχε σταλεί αυτόματα στον οδηγό μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Ποιες παραβάσεις «βλέπουν» οι κάμερες

Οι νέες κάμερες με AI έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν:

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Μη χρήση κράνους

Υπερβολική ταχύτητα

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

Παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων

Ήδη στην πρωτεύουσα καταγράφονται δεκάδες παραβάσεις, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις μοτοσικλετιστών που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και χωρίς κράνος. Για τους παραβάτες αυτούς, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 € και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Επόμενα βήματα

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση έξι καμερών στην Αθήνα σε κεντρικά σημεία. Αρχικά θα λειτουργήσουν πιλοτικά, ενώ στη συνέχεια θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή.

Οι καταγραφές θα διασταυρώνονται και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους παραβάτες, χωρίς φυσική κλήση από αστυνομικό.

Τι κρατάμε;

Η πρώτη παράβαση από κάμερα AI καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Οδηγός εντοπίστηκε με κινητό στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το πρόστιμο για κινητό και κράνος είναι 350 € + αφαίρεση άδειας.

Σύντομα εγκαθίστανται 6 κάμερες και στην Αθήνα.

Πηγή: Mega TV

