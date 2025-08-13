Κατασχέθηκαν 258 υπερπολυτελή αυτοκίνητα για πληθώρα παραβάσεων – Πού συνέβη;

Όσοι οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα σε αυτήν τη χώρα θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14, αφού μπορεί να κάνουν… φτερά.

Μηδενική ανοχή δείχνουν οι αρχές στη Μαλαισία, αντιμετωπίζοντας τους παραβάτες ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων χωρίς οίκτο. Ενώ σε άλλες χώρες όταν έχεις αρκετά λεφτά για να αγοράσεις supercar είναι σα να είσαι υπεράνω του νόμου, οι Μαλαισιανοί φαίνεται πως κινούνται αντίθετα στη νόρμα, μη διστάζοντας να κατασχέσουν πολυτελή αυτοκίνητα σα να μην τρέχει τίποτα.

«Επιχείρηση Πολυτέλεια»

Έτσι ονομάστηκε η επιχείρηση της αστυνομίας με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το “Operation Luxury” στοχεύει να τιμωρήσει τους οδηγούς που δε σέβονται τους νόμους, ακόμα κι αν πρόκειται για εκατομμυριούχους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκτός άμα είναι όλα κλεμμένα που τότε… πάσο.

Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση είχε ξεφύγει, αφού διαβάζουμε για ιδιοκτήτες που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, με ληγμένες ή ψεύτικες πινακίδες, ακόμα και με αριθμούς πλαισίου που δε συμβάδιζαν με τα χαρτιά του αυτοκινήτου. Μόνο τους τελευταίους μήνες, οι αρχές στη Μαλαισία προχώρησαν στην κατάσχεση 258 πολυτελών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 101 αυτοκίνητα στις 24 Ιουνίου, άλλα 53 την 1η Αυγούστου και ακόμα 104 στις 10 του ίδιου μήνα.

Κατασχεμένη πολυτέλεια

Μεταξύ των τετράτροχων θυμάτων είναι αυτοκίνητα όπως μια Lamborghini Huracan, μια Urus, μια Rolls-Royce Cullinan, μια Ferrari 458, μια Aston Martin DBX και μια Porsche Cayman GT4. Στη Μαλαισία φαίνεται πως εκτιμούν ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα της Porsche, αφού βλέπουμε αρκετά παραδείγματα στις φωτογραφίες.

Σε αυτές μπορούμε να δούμε και υψηλόβαθμους της αστυνομίας να ποζάρουν με υπερηφάνεια δίπλα στα κατασχεμένα supercars, δείχνοντας πως η επιχείρηση ήταν άκρως επιτυχημένη.

Θα συνεχιστεί το κακό, ή με την εν λόγω επιχείρηση ήθελαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στους παραβάτες; Ίδωμεν.

Πηγή: Carscoops.com

