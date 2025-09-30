Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε

Η τελευταία μονάδα του εμβληματικού μοντέλου της Ford βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 26 Σεπτεμβρίου.

Μετά το Mondeo και το Fiesta, ήρθε η ώρα για άλλο ένα εμβληματικό μοντέλο της Ford να μας χαιρετήσει. Ο λόγος για το Ford Focus, ένα αυτοκίνητο που κουβάλησε σε μεγάλο βαθμό στις πλάτες του την εταιρεία, τόσο στον δρόμο, όσο και στο WRC. Το τελευταίο Ford Focus ST βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Saarlouis της Γερμανίας, ρίχνοντας τίτλους τέλους για ένα μοντέλο που αγαπήθηκε όσο λίγα.

Από την κορυφή στην απαξίωση

Πριν λίγα μόλις χρόνια, η κατηγορία των σχετικά μικρών αυτοκινήτων που μπορούν στην ανάγκη να επιτελέσουν και έργο οικογενειακού ήταν αναμφισβήτητα τα αγαπημένα του αγοραστικού κοινού. Αυτοκίνητα όπως το Fiesta και το Focus ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών, με χιλιάδες να κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους. Ωστόσο, αυτά αρχίζουν να δίνουν τη θέση τους στα SUV, με τις εταιρείες να αλλάζουν κι αυτές ρότα.

Αναλογικά, οι πωλήσεις της Volkswagen στην Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο ήταν υπερτριπλάσιες, χωρίς να υπολογίζουμε τις πωλήσεις των «δορυφόρων» της.

Στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς της Ford βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πενιχρό 3,3%, με μόλις 260.342 πωλήσεις μέσα στους 8 πρώτους μήνες του 2025. Το εν λόγω ποσοστό «γκρεμίστηκε» από το 10,8% με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις το 2025, αναγκάζοντας τη Ford να πάρει δραστικά μέτρα. Ανάλογες «βεβηλώσεις» συμβαίνουν και σε άλλα… μαγαζιά, με εμβληματικά hatchbacks όπως το Honda Civic Type R να αντιμετωπίζει προβλήματα με τους ρύπους, ενώ μοντέλα όπως τα Hyundai i20 Ν και i30 N και το Peugeot 308 GTi μένουν εκτός παραγωγής.

Η επόμενη μέρα

Το μέλλον για τη Ford γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο, με την εταιρεία να αναμένεται να ακολουθήσει τις τακτικές άλλων εταιρειών, προσφέροντας περισσότερα SUV, κυρίως ηλεκτρικά. Ηλεκτρικό θα είναι πιθανότατα και το μέλλον του Ford Fiesta, με μια ανάλογη μοίρα φαίνεται αναπόφευκτη και για το Focus.

Όσο για το εργοστάσιο στο Saarlouis και τους περίπου 1.000 εργαζόμενους, τα νέα είναι καθησυχαστικά. Το εργοστάσιο της Ford θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το 2032, ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει τι θα κατασκευάζει εκεί. Άμα έπρεπε να μαντέψουμε το είδος αυτοκινήτου, θα ποντάραμε τα λεφτά μας σε ένα είδος το όνομα του οποίου ξεκινά από “S” και τελειώνει σε… “UV”.

Τι κρατάμε:

Μετά τα Mondeo και Fiesta, τέλος μπαίνει και στην παραγωγή του Focus

Συνεχίζεται η «κατρακύλα» για τα hatchback, με τα SUV να γελάνε στη γωνία

Ξεκάθαρο το μήνυμα της αυτοκινητοβιομηχανίας: «Λιγότερα θερμικά hatchbacks και περισσότερα ηλεκτρικά SUV»

