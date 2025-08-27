Κατασκευάστηκε το τελευταίο Nissan GT-R – Θα υπάρξει συνέχεια;

Τέλος του δρόμου οριστικά για το θρυλικό GT-R R35, με τους ανθρώπους της Nissan να υπόσχονται πως θα υπάρξει και συνέχεια.

Η παραγωγή του Nissan GT-R R35 έφτασε στο τέλος της μετά από 18 χρόνια

Η ιαπωνική εταιρεία κατασκεύασε περίπου 48.000 R35

Οι άνθρωποι της Nissan λένε πως η ιστορία του GT-R δεν τελειώνει εδώ

Η ιστορία ενός μοντέλου που πρωτοείδαμε το 2007 έφτασε οριστικά στο τέλος της, με το τελευταίο GT-R R35 να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής και τους ανθρώπους της Nissan να μην μπορούνε να κρύψουν τα έντονα συναισθήματά τους για ένα αυτοκίνητο που αγαπήθηκε όσο λίγα.

Η σειρά GT-R έχει αποκτήσει αρκετά ψευδώνυμα ανά τα χρόνια, όπως “Godzilla” και “supercar killer” και η ιστορία της δεν τελειώνει με τη γενιά R35.

Σχεδόν για δύο δεκαετίες στις «επάλξεις»

Όταν τα πρώτα κομμάτια έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Nissan το μακρινό 2007, οι άνθρωποι της εταιρείας πιθανότατα δεν φανταζόντουσαν πως το R35 θα παραμείνει στην παραγωγή για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, μετά από 18 χρόνια και περίπου 48.000 μονάδες, οι τεχνικοί (γνωστοί ως “Takumi”) που κατασκεύαζαν στο χέρι τους κινητήρες των GT-R και των οποίων το όνομα βρίσκεται χαραγμένο σε μια ειδική πλάκα σε κάθε ένα από αυτά, θα μπορέσουν επιτέλους να πάρουν ανάσα.

Διαβάστε επίσης: Στην παραγωγή το πιο ακραίο supecar της Ford με 820 ίππους

Το τελευταίο Nissan GT-R που κλείνει τον κύκλο της γενιάς R35 αποτελεί μια έκδοση Premium Edition T-Spec, φινιρισμένο σε μια εντυπωσιακή μωβ απόχρωση.

Το R35 έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στο Tokyo Motor Show του 2007 και από τότε έχουμε δει πολυάριθμες εκδόσεις του, αλλά και facelifts το 2010, 2016 και το 2023. Ενδεικτικό της εξέλιξής του ανά τα χρόνια είναι η χαοτική διαφορά στους χρόνους που έγραψε στο Nurburgring, όπου κατάφερε να «κόψει» 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα από το ρεκόρ των 7:38 του 2007 στα 7:08 του 2013.

Αναμένεται και συνέχεια (ελπίζουμε)

Ωστόσο, η ιστορία του Nissan GT-R δεν τελειώνει εδώ, αφού οι petrolheads σε όλον τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία το R36.

«Μετά από 18 αξιοσημείωτα χρόνια, το R35 GT-R άφησε ένα διαχρονικό σημάδι στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η κληρονομιά του αποτελεί απόδειξη του πάθους της ομάδας μας και της αφοσίωσης των πελατών μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μέρος αυτού του απίθανου ταξιδιού».

Αυτά ήταν τα λόγια του αφεντικού της Nissan, Ivan Espinosa, αλλά αυτό που όλοι περιμέναμε να ακούσουμε το είπε στη συνέχεια:

«Προς τους πολλούς θαυμαστές του GT-R παγκοσμίως, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό δεν είναι ένα τελευταίο αντίο στο GT-R. Στόχος μας είναι η επιστροφή του GT-R κάποια μέρα. Καταλαβαίνουμε ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές, το σήμα GT-R δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε όχημα. Προορίζεται για κάτι πραγματικά ξεχωριστό και το R35 ανέβασε τον πήχη ψηλά. Οπότε το μόνο που μπορώ να ζητήσω είναι η υπομονή σας. Ενώ δεν έχουμε οριστικοποιήσει ένα ακριβές σχέδιο σήμερα, το GT-R θα εξελιχθεί και θα επανεμφανιστεί στο μέλλον».

Θα είναι το νέο Nissan GT-R R36 υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό; Άγνωστο, ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πως θα του αξίζει να κουβαλάει το σήμα “GT-R”.

