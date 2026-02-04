Κατέρρευσαν τα Tesla στη χώρα των ηλεκτρικών – Πτώση 90% στις πωλήσεις

«Ελεύθερη» πτώση στις πωλήσεις για την Tesla σε μια χώρα που το 94% των νέων καταχωρήσεων αφορά αμιγώς ηλεκτρικά

Ανησυχητικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα των πωλήσεων για την Tesla στη Νορβηγία, μια χώρα που έχει αγκαλιάσει όσο καμία άλλη τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα του Ιανουαρίου αποκαλύπτουν πτώση 88% στη ζήτηση σε σχέση με πέρσι, με το Model Y να υποχωρεί στην 7η θέση του πίνακα.

Μόλις 83 πωλήσεις τον Ιανουάριο

Η Tesla έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 έχοντας παραδώσει συνολικά 83 οχήματα, μια σημαντική μείωση της τάξης του 88% σε σχέση με πέρσι. Το Model Y πούλησε μόλις 62 κομμάτια κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μένοντας πίσω από μοντέλα όπως το Volkswagen ID.4, το Changan Deepal S05 και το Skoda Elroq, και πολύ πίσω από το ID.3, το οποίο βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με 299 πωλήσεις τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, η αγορά νέων αυτοκινήτων στη Νορβηγία εξακολουθεί να κινείται σε ηλεκτρικούς ρυθμούς, με το συντριπτικό ποσοστό του 94% να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Ενδεικτικά, μέσα στον Ιανουάριο στη σκανδιναβική χώρα πωλήθηκαν συνολικά 98 diesel οχήματα και μόλις 7 βενζινοκίνητα – αριθμός που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

Αντίθετη εικόνα σε Ιταλία & Ισπανία

Ο «καταποντισμός» της Tesla στη Νορβηγία δεν ισχύει για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με την εταιρεία του Έλον Μασκ να σημειώνει αύξηση στις πωλήσεις σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Σουηδία. Στην Ισπανία πωλήθηκαν 456 Tesla μέσα στον Ιανουάριο, μια αύξηση της τάξης του 70%, ενώ το ρολόι σταμάτησε στις 713 πωλήσεις στην Ιταλία (+75%), στις 512 στη Σουηδία (+3%) και στις 458 στη Δανία.

Πιθανότατα σε αυτήν την αύξηση πωλήσεων συμβάλλουν οι νέες εκδόσεις των Model 3 και Model Y, με την Tesla να προσφέρει πιο προσιτές εκδόσεις για να καταφέρει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Παράλληλα, ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα που έρχονται από άλλες χώρες της Ευρώπης, με το Reuters να επισημαίνει πως η Tesla υπέστη σημαντικές απώλειες σε βασικές αγορές. Οι πωλήσεις στη Γαλλία ήταν πεσμένες κατά 42%, στο Βέλγιο μειώθηκαν κατά 31%, ενώ στην Ολλανδία σημειώθηκε δραματική πτώση της τάξης του 67%.

