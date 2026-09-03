Κάτοχοι εξωτικών supercars υπεράνω του νόμου στο Λονδίνο – Χιλιάδες τα πρόστιμα με μόλις το 1% να έχει πληρωθεί

Επιβλητικά supercars συνεχίζουν να κάνουν «κατάληψη» στο Λονδίνο, με τους ιδιοκτήτες να αντιμετωπίζουν τα πρόστιμα σα… διαφημιστικά φυλλάδια

Ferrari, Lamborghini και άλλα supercars με πινακίδες από πλούσιες χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να κατακλύζουν τις κοσμοπολίτικες περιοχές του Λονδίνου, με τις βρετανικές αρχές να αδυνατούν να εισπράξουν τα πρόστιμα. Εξαιρετικά πλούσιοι ιδιοκτήτες από χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ξοδεύουν ποσά που πλησιάζουν τις 60.000 ευρώ για να μεταφέρουν τα πολυτελή τους αυτοκίνητα στη βρετανική πρωτεύουσα, αλλά αδιαφορούν για τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 110 μέχρι και 160 λίρες (μεταξύ 128 και 186 ευρώ).

Πλούσιοι τουρίστες φέρονται να σταθμεύουν κυριολεκτικά όπου τους βολεύει, να συγκεντρώνουν πρόστιμα και σε αρκετές περιπτώσεις να εγκαταλείπουν τη χώρα χωρίς να πληρώνουν.

Κλήσεις έξω από το Harrods

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι πιο εύπορες περιοχές του Λονδίνου γεμίζουν κάθε καλοκαίρι με Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley και άλλα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, τα οποία φέρουν πινακίδες από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου. Το πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι τα ίδια τα αυτοκίνητα, αλλά το πού επιλέγουν να τα σταθμεύσουν οι ιδιοκτήτες τους και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να μην ανησυχούν ιδιαίτερα για τις κλήσεις.

Οι οδηγοί φέρεται να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε ζώνες φόρτωσης, στάσεις λεωφορείων, πιάτσες ταξί, αλλά και σε σημεία με διπλές κίτρινες γραμμέςό όπου απαγορεύεται η στάθμευση. Το Harrods φαίνεται να αποτελεί ένα από τις βασικές εστίες του προβλήματος. Το δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ένα Land Rover Defender P400 με πινακίδες Κατάρ, αλλά και μία Ferrari Purosangue.

Η Ferrari είχε ήδη μία «φρέσκια» κλήση κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα όταν επέστρεψε ο οδηγός της. Όταν ρωτήθηκε αν σκόπευε να την πληρώσει, απάντησε «Φυσικά», πριν αποχωρήσει με ταχύτητα, χωρίς καν να αφαιρέσει την κλήση από τη θέση της.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 110 μέχρι και 160 λίρες, ποσά που μοιάζουν σα… φραγκοδίφραγκα για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, όμως τα στοιχεία του Westminster δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην έκδοση μιας κλήσης και την είσπραξή της.

13.423 κλήσεις και μόλις 1% πληρωμές

Από το 2018 έως το 2022, το Westminster προσπάθησε να εισπράξει συνολικά 13.423 κλήσεις που είχαν εκδοθεί σε οχήματα με πινακίδες Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μόλις το 1% από αυτές πληρώθηκε. Μόνο πέρυσι, οχήματα με πινακίδες Κατάρ έλαβαν 2.570 κλήσεις στην εν λόγω περιοχή. Μάλιστα, το Κατάρ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας μεταξύ όλων των ξένων χωρών, μπροστά από πολύ μεγαλύτερες και σαφώς πιο κοντινές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Το στοιχείο είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι το Κατάρ έχει πληθυσμό περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων και απέχει περίπου 6.500 km από το Λονδίνο. Συνολικά, τέσσερις χώρες του Περσικού Κόλπου ευθύνονταν για το 41% των κλήσεων που εκδόθηκαν σε οχήματα με ξένες πινακίδες στο Westminster εκείνη τη χρονιά.

Το πρόβλημα με την είσπραξη

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται ένα βασικό ζήτημα: οι βρετανικές Αρχές συχνά δεν μπορούν να αποκτήσουν τη διεύθυνση του καταχωρημένου κατόχου οχημάτων από χώρες εκτός Ευρώπης. Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τον Δεκέμβριο ότι τα στοιχεία των κατόχων οχημάτων δεν μπορούν να διαβιβαστούν διεθνώς για την επιβολή αστικών χρεών.

Οι δήμοι μπορούν, πάντως, να συνεργαστούν με διεθνείς εταιρείες είσπραξης οφειλών όταν τα οχήματα έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Βρετανία. Εκεί, όμως, εμφανίζεται ένα ακόμη πρόβλημα: οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες έχουν την οικονομική δυνατότητα να μεταφέρουν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους αεροπορικώς. Ορισμένοι από τους ιδιοκτήτες των supercars φέρεται να μεταφέρουν τα αυτοκίνητά τους αεροπορικώς από και προς την περιοχή, με κόστος περίπου 30.000 ευρώ ανά διαδρομή.

Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη λύση. Το Westminster υποστηρίζει ότι επιβάλλει τις κυρώσεις στους οδηγούς οχημάτων από το εξωτερικό όπως ακριβώς και στους υπόλοιπους, ενώ η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε στα τέλη της περασμένης χρονιάς ότι δε σχεδιάζει να δώσει στους δήμους ευρύτερες εξουσίες για την κατάσχεση οχημάτων που συνδέονται με απλήρωτες κλήσεις στάθμευσης.

Μάλιστα, ήδη από το 2009 επίσημη μαρτυρία είχε συνοψίσει το πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι στην πράξη τα οχήματα με ξένες πινακίδες ήταν κυριολεκτικά στο απυρόβλητο όσων αφορά την επιβολή κυρώσεων για κυκλοφοριακή συμφόρηση, στάθμευση και λοιπές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.