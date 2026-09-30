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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατώτατο ηλικιακό όριο για την οδήγηση supercar εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών

ΤΕΤΑΡΤΗ | 30.09.2026
Autotypos Team
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Ηλικιακό όριο για τους οδηγούς supercar αναμένεται να φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας στο ITC 2026, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζεται να ορίσει κατώτατο ηλικιακό όριο για την οδήγηση οχημάτων μεγάλου κυβισμού και ιπποδύναμης. Στόχος είναι η οδήγηση τέτοιων οχημάτων να είναι εφικτή μόνο από άτομα που έχουν συμπληρώσει είτε το 22ο είτε το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Προς το παρόν δεν έχει «κλειδώσει» από ποιο ακριβώς έτος και έπειτα θα μπορούν οι νέοι να οδηγούν αυτά τα οχήματα. Το υπουργείο συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς και το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να είναι έτοιμη η σχετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα περισσότερα τροχαία που σημειώνονται με οχήματα μεγάλου κυβισμού και αντίστοιχης ιπποδύναμης προκαλούνται από νέους κάτω των 25 ετών.

Το μοντέλο των ηλεκτρικών πατινιών

Στην πραγματικότητα, το ΥΠΟΜΕ υιοθετεί το μοντέλο που εφάρμοσε το καλοκαίρι για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση απαγορεύει τη χρήση τους σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Ανάλογη λογική εξετάζεται πλέον και για τα οχήματα μεγάλου κυβισμού και υψηλής ιπποδύναμης. Στόχος και αυτής της προσπάθειας είναι η μείωση των θανάτων στην άσφαλτο, σε μια περίοδο που η Ελλάδα καταγράφει σημαντικά άλματα προόδου στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Η συζήτηση για ηλικιακό περιορισμό στην οδήγηση supercar εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που εξετάζει το υπουργείο, προκειμένου να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με οχήματα υψηλών επιδόσεων και νεαρούς οδηγούς. Η τελική μορφή της ρύθμισης αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#supercar#ηλεκτρικά πατίνια#τροχαίο#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
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