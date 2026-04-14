EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κέρδισε το υβριδικό Omoda 5 SHS-H των 224 ίππων και 24.900 ευρώ – Πώς μπαίνεις στην κλήρωση;

ΤΡΙΤΗ | 14.04.2026
Autotypos Team
Η OMODA & JAECOO σε συνεργασία με το Novasports.gr διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο ένα OMODA 5 SHS-H, με αφορμή το Final Four της EuroLeague.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται το OMODA 5 SHS-H, ένα premium crossover SUV εξοπλισμένο με το νέο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS). Το σύστημα αποτελείται από έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο DHT.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται από 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.000 χιλιόμετρα.

Ένα μοντέλο που ξεχωρίζει

Το μοντέλο ξεχωρίζει τόσο στην ασφάλεια όσο και στην τεχνολογία. Διαθέτει πιστοποίηση 5 αστέρων Euro NCAP, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση τυφλών σημείων, 7 αερόσακους και εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω Instagram και θα διαρκέσει μέχρι το Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 22 έως 24 Μαΐου. Για να συμμετάσχει κανείς, αρκεί να επισκεφθεί τον λογαριασμό του Novasports.gr, να ακολουθήσει τόσο το προφίλ του Novasports.gr όσο και αυτό της OMODA & JAECOO Ελλάδας, και να απαντήσει σε μία ερώτηση που αφορά τη διοργάνωση.

Η κλήρωση για τον μεγάλο νικητή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Final Four.

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

H OMODA & JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα

Με αυτή τη συνεργασία, η κινέζικη μάρκα ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ συνδέει το όνομά της με ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να κερδίσει ένα από τα πιο σύγχρονα υβριδικά SUV της αγοράς.

Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το OMODA 5 SHS-H μπορούν να επισκεφθούν τα επίσημα κανάλια της μάρκας. Όσοι ενδιαφέρονται να το δοκιμάσουν, μπορούν να κλείσουν test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Tι κρατάμε:

  • Διαγωνισμός OMODA & JAECOO και Novasports.gr με αφορμή το Final Four της EuroLeague
  • Έπαθλο ένα OMODA 5 SHS-H, μοντέλο που ξεχωρίζει τόσο στην ασφάλεια όσο και στην τεχνολογία
  • Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω Instagram και θα διαρκέσει μέχρι το Final Four της EuroLeague
  • Η κλήρωση για τον μεγάλο νικητή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Final Four

