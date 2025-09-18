Kia: Αυτό είναι το νέο οικογενειακό που έρχεται στην Ευρώπη

Η Kia φέρνει στην Ευρώπη το νέο K4 hatchback, τον διάδοχο του Ceed που έρχεται να «κοιτάξει στα μάτια» το Golf.

Η Kia επιβεβαίωσε ότι το K4 hatchback, ο αντικαταστάτης του Ceed, θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του έτους

Το μοντέλο θα διατεθεί στην Ευρώπη αποκλειστικά σε hatchback μορφή

Δύο επιλογές κινητήρα με απλές θερμικές και ήπιες υβριδικές εκδόσεις

Από 1.0 turbo μέχρι 1.6 turbo

Στην Ευρώπη, η εισαγωγική έκδοση του Kia K4 διαθέτει έναν turbo κινητήρα 1,0 λίτρων που αποδίδει 114 ίππους, είτε με θερμικό είτε με ήπιο υβριδικό σύστημα (MHEV). Σε αντίθεση, τα βασικά μοντέλα στις ΗΠΑ εξοπλίζονται με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 2.0 λίτρων και ισχύ 147 ίππων.

Ο ευρωπαϊκός κινητήρας 1,0 λίτρων συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ η υβριδική έκδοση προσφέρεται προαιρετικά και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) 7 σχέσεων. Πιο ψηλά στην γκάμα βρίσκουμε την έκδοση 1.6 turbo, με τον εν λόγω κινητήρα να αποδίδει είτε 148 είτε 178 ίππους – στην Ευρώπη και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται αποκλειστικά με κιβώτιο DCT.

Περισσότεροι χώροι από το Golf

Το νέο Kia K4 διαθέτει μεταξόνιο 2.720 χλστ. – δηλαδή 100 χιλιοστά μεγαλύτερο από αυτό του VW Golf 8.5 – κάτι που μεταφράζεται σε κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, σύμφωνα με την Kia. Προσφέρει επίσης μεγαλύτερο χώρο αποσκευών: 438 λίτρα στην απλή έκδοση, έναντι 381 λίτρων του Golf. Ωστόσο, η υβριδική έκδοση του K4 μειώνει σημαντικά τον χώρο στα 328 λίτρα, λόγω της μπαταρίας.

Σύγχρονο εσωτερικό με πλούσιο εξοπλισμό

Το εσωτερικό του K4 διαθέτει έναν ενιαίο ψηφιακό πίνακα, που περιλαμβάνει τον πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη για τον κλιματισμό 5,3 ιντσών και infotainment επίσης 12,3 ιντσών. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχει και φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιο πλούσιες εκδόσεις προσφέρουν ασύρματη φόρτιση smartphone και ηχοσύστημα Harman Kardon ως προαιρετική επιλογή.

Η Kia δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τιμές για την Ευρώπη, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα είναι είτε αντίστοιχες είτε ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές του Golf.

Τι κρατάμε:

Η Kia έρχεται να «χτυπήσει» το Golf με το νέο οικογενειακό της μοντέλο

Το Kia K4 προσφέρει περισσότερους χώρους από το Golf, σύγχρονο εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό

Η τιμή του δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά αναμένεται να κοστίζει το ίδιο ή και λιγότερο από ένα Golf

