KIA EV2: Αυτές είναι οι τιμές των εκδόσεων του στην Ελλάδα

Η επίσημη παρουσίαση του νέου KIA EV2 στην χώρα μας είναι γεγονός και έχουμε αναλυτικά τις τιμές των εκδόσεών του, βάσει χωρητικότητας, μπαταρίας και επίπεδου εξοπλισμού

Βάσει της επίσημης παρουσίασης του νέου αμιγώς ηλεκτρικού KIA EV2, το μοντέλο προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού (Light, Air, Earth και GT-Line) και δύο χωρητικότητες μπαταρίας, με τις τελικές τιμές αγοράς να ξεκινούν από τα 24.490 € (συνυπολογίζοντας το KIA EV Bonus των 4.000 € και την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 €) ή από 212 €/μήνα μέσω Kia Leasing.

Αναλυτικότερα, η εισαγωγική 4-θέσια έκδοση Light με τη μικρή μπαταρία 42,2 kWh (Standard Range) κοστίζει αρχικά 31.490 € (24.490 € με τις επιδοτήσεις).

Η αμέσως επόμενη 5-θέσια έκδοση Air, η οποία προσθέτει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με σύστημα αποθάμβωσης, προθέρμανση μπαταρίας, ράγες οροφής, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ζάντες αλουμινίου 16″ και αυτόματα παράθυρα οδηγού, τιμάται στα 26.490 € (33.490 € αρχική) με την μπαταρία 42,2 kWh και στα 28.990 € (35.990 € αρχική) με τη μεγαλύτερη μπαταρία 61,0 kWh (Long Range).

Η πλουσιότερη έκδοση Earth, που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό με αυτόματα πτυσσόμενες λαβές, επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό δέρμα και ύφασμα, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος κάθισμα συνοδηγού, αυτόματο παράθυρο συνοδηγού, φιμέ τζάμια (Privacy Glass), ασύρματη φόρτιση κινητού και ζάντες 18″, διαμορφώνεται στα 27.990 € (34.990 € αρχική) για την έκδοση Standard Range (42,2 kWh) και στα 30.490 € (37.490 € αρχική) για την Long Range (61,0 kWh).

Τέλος, η κορυφαία και πιο σπορ έκδοση GT-Line, η οποία διατίθεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 61,0 kWh, προσφέρει επιπλέον πλήρως δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, σπορ τιμόνι 3 ακτίνων με τεχνητό δέρμα, δυναμικό φωτισμό καλωσορίσματος και ζάντες αλουμινίου 19″, με την τελική τιμή της να ανέρχεται στα 31.990 € (από 38.990 € αρχική λιανική).