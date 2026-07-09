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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

KIA EV2: Αυτές είναι οι τιμές των εκδόσεων του στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η επίσημη παρουσίαση του νέου KIA EV2 στην χώρα μας είναι γεγονός και έχουμε αναλυτικά τις τιμές των εκδόσεών του, βάσει χωρητικότητας, μπαταρίας και επίπεδου εξοπλισμού

Βάσει της επίσημης παρουσίασης του νέου αμιγώς ηλεκτρικού KIA EV2, το μοντέλο προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού (Light, Air, Earth και GT-Line) και δύο χωρητικότητες μπαταρίας, με τις τελικές τιμές αγοράς να ξεκινούν από τα 24.490 € (συνυπολογίζοντας το KIA EV Bonus των 4.000 € και την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 €) ή από 212 €/μήνα μέσω Kia Leasing.

Αναλυτικότερα, η εισαγωγική 4-θέσια έκδοση Light με τη μικρή μπαταρία 42,2 kWh (Standard Range) κοστίζει αρχικά 31.490 € (24.490 € με τις επιδοτήσεις).

Η αμέσως επόμενη 5-θέσια έκδοση Air, η οποία προσθέτει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με σύστημα αποθάμβωσης, προθέρμανση μπαταρίας, ράγες οροφής, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, ζάντες αλουμινίου 16″ και αυτόματα παράθυρα οδηγού, τιμάται στα 26.490 € (33.490 € αρχική) με την μπαταρία 42,2 kWh και στα 28.990 € (35.990 € αρχική) με τη μεγαλύτερη μπαταρία 61,0 kWh (Long Range).

Η πλουσιότερη έκδοση Earth, που αναβαθμίζει τον εξοπλισμό με αυτόματα πτυσσόμενες λαβές, επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό δέρμα και ύφασμα, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος κάθισμα συνοδηγού, αυτόματο παράθυρο συνοδηγού, φιμέ τζάμια (Privacy Glass), ασύρματη φόρτιση κινητού και ζάντες 18″, διαμορφώνεται στα 27.990 € (34.990 € αρχική) για την έκδοση Standard Range (42,2 kWh) και στα 30.490 € (37.490 € αρχική) για την Long Range (61,0 kWh).

KIA EV2 Τιμές Ελλάδα

Τέλος, η κορυφαία και πιο σπορ έκδοση GT-Line, η οποία διατίθεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 61,0 kWh, προσφέρει επιπλέον πλήρως δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, σπορ τιμόνι 3 ακτίνων με τεχνητό δέρμα, δυναμικό φωτισμό καλωσορίσματος και ζάντες αλουμινίου 19″, με την τελική τιμή της να ανέρχεται στα 31.990 € (από 38.990 € αρχική λιανική).

 

Έκδοση Μπαταρία / Διάταξη Αρχική Λιανική Τιμή Τελική Τιμή (με KIA EV Bonus 4.000€ & Επιδότηση ΚΗ3 3.000€) Βασικός / Επιπλέον Εξοπλισμός Έκδοσης
LIGHT

42,2 kWh (Standard Range)

 

4-Seater

 31.490 € 24.490 € Βασικό επίπεδο εξοπλισμού.
AIR

42,2 kWh (Standard Range)

 

5-Seater

 33.490 € 26.490 €

Επιπλέον της LIGHT:

 

• Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με σύστημα αποθάμβωσης

 

• Προθέρμανση μπαταρίας υψηλής τάσης

 

• Ράγες οροφής

 

• Αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

 

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

 

• Λειτουργίες “auto up/down” & “safety” στο παράθυρο οδηγού

 

• Ζάντες αλουμινίου 16″
AIR

61,0 kWh (Long Range)

 

5-Seater

 35.990 € 28.990 €
EARTH

42,2 kWh (Standard Range)

 

5-Seater

 34.990 € 27.990 €

Επιπλέον της AIR:

 

• Λειτουργίες “auto up/down” & “safety” στα παράθυρα οδηγού & συνοδηγού

 

• Αυτόματα πτυσσόμενες εξωτερικές λαβές θυρών

 

• Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα & ύφασμα

 

• Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

 

• Privacy Glass (σκούρα κρύσταλλα)

 

• Ασύρματη ταχυφόρτιση κινητού

 

• Ζάντες αλουμινίου 18″
EARTH

61,0 kWh (Long Range)

 

5-Seater

 37.490 € 30.490 €
GT-LINE

61,0 kWh (Long Range)

 

5-Seater

 38.990 € 31.990 €

Επιπλέον της EARTH:

 

• Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα

 

• Σπορ τιμόνι τριών ακτίνων με επένδυση τεχνητού δέρματος

 

• Δυναμικός φωτισμός καλωσορίσματος

 

• Ζάντες αλουμινίου 19″

 

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Tags
#Kia#KIA EV2#Τιμές
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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