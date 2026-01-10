Kia EV2: Αυτό το B-SUV είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό της μάρκας

Η Kia παρουσίασε το EV2, ένα νέο ηλεκτρικό B‑segment SUV που αποτελεί το πιο προσιτό μοντέλο στη διευρυνόμενη ηλεκτρική της γκάμα

Το EV2 συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, φέρνοντας την εμπειρία της Kia στα ηλεκτρικά οχήματα σε μια πιο συμπαγή και προσιτή κατηγορία. Με την είσοδό του στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς, τα B‑SUV, ενισχύει τη θέση της μάρκας σε έναν τομέα που αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Το EV2 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United», με όρθιες γραμμές και δυναμικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia. Με μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, συνδυάζει μικρό αποτύπωμα με στιβαρές αναλογίες ιδανικές για την πόλη. Η νέα φωτεινή υπογραφή Star Map, η έντονη γραμμή ώμου και τα φουσκωμένα φτερά δημιουργούν μια χαρακτηριστική εμφάνιση, ενώ οι ζάντες 16 έως 19 ιντσών και οι πολλές επιλογές βαφής επιτρέπουν περαιτέρω εξατομίκευση. Η έκδοση GT‑line προσθέτει πιο premium λεπτομέρειες και έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα.

Εσωτερικό με έμφαση στη χρηστικότητα

Η καμπίνα είναι εμπνευσμένη από την ιδέα “Picnic Box”, με υφασμάτινες επιφάνειες και καθαρές γραμμές που δημιουργούν μια ήρεμη και ευρύχωρη αίσθηση. Το νέο τριπλό σύστημα infotainment ccNC περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3”, οθόνη κλιματισμού 5.3” και κεντρική οθόνη αφής 12.3”. Παράλληλα, το νέο ccNC Lite προσφέρει την ίδια διάταξη σε πιο προσιτή τιμή, με υποστήριξη OTA ενημερώσεων και Kia Upgrades.

Η ευελιξία των πίσω καθισμάτων, που μπορούν να συρθούν και να ανακλιθούν, επιτρέπει κορυφαίο χώρο για τα πόδια έως 958 mm και χώρο αποσκευών έως 403 λίτρα, ενώ το frunk των 15 λίτρων προσθέτει επιπλέον πρακτικότητα. Το μεταξόνιο των 2.565 mm εξασφαλίζει χώρους που θυμίζουν μεγαλύτερη κατηγορία, με επιλογή διαμόρφωσης τεσσάρων ή πέντε θέσεων.

Ηλεκτρικές επιδόσεις και φόρτιση

Το EV2 προσφέρεται με δύο μπαταρίες: 42.2 kWh με αυτονομία έως 317 km και 61.0 kWh με αυτονομία έως 448 km (WLTP pending). Και οι δύο εκδόσεις βασίζονται σε αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC, με χρόνο φόρτισης περίπου 29–30 λεπτά. Για πρώτη φορά σε Kia, το μοντέλο υποστηρίζει τόσο 11 kW όσο και 22 kW AC φόρτιση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε οικιακούς και δημόσιους φορτιστές.

Το EV2 ενσωματώνει EV Route Planner, Plug & Charge, καθώς και λειτουργίες V2L και V2G, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο.

Τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας

Το μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind‑spot View Monitor και Surround View Monitor. Το Remote Smart Parking Assist Entry επιτρέπει τον χειρισμό του οχήματος από έξω, κάτι μοναδικό στην κατηγορία. Επιπλέον, η πλήρης ενσωμάτωση της Kia App, το Digital Key και το προαιρετικό σύστημα Harman/Kardon ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία.

Βιωσιμότητα και παραγωγή

Το EV2 χρησιμοποιεί δέκα βιώσιμες λύσεις υλικών, όπως βιοπλαστικά, bio‑PU και ανακυκλωμένα PET από αλιευτικά δίχτυα. Παράγεται στη Ζίλινα της Σλοβακίας, μειώνοντας τις μεταφορές και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή. Η παραγωγή της έκδοσης Standard Range ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ οι Long Range και GT‑line ακολουθούν τον Ιούνιο του 2026.