Kia K4: Φθηνότερο από το Volkswagen Golf στην Ευρώπη- Πρώτη τιμή

Το ανερχόμενο KIA K4 δείχνει έτοιμο να δημιουργήσει… μπελάδες στο Volkswagen Golf, που παραδοσιακά είναι το σημείο αναφοράς στη κατηγορία. Η Kia δείχνει αποφασισμένη να αμφισβητήσει αυτήν την πρωτοκαθεδρία όχι μόνο με τεχνολογία και σχεδίαση, αλλά κυρίως με τιμή.

Το K4 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Opposites United” της Kia, με λεπτομέρειες που τραβούν το μάτι: ενσωματωμένες πίσω λαβές θυρών, αιχμηρά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, δυναμική οροφή τύπου “floating”. Οι διαστάσεις του (4,44 μ. μήκος, 1,85 μ. πλάτος, 2,72 μ. μεταξόνιο) το καθιστούν πιο άνετο από τον μέσο όρο της κατηγορίας, προσφέροντας χώρους που πλησιάζουν μεγαλύτερες κατηγορίες.

Στο εσωτερικό, η Kia έχει επενδύσει στη διπλή οθόνη 12,3 ιντσών, που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων και infotainment σε ενιαία επιφάνεια σχεδόν 30 ιντσών. Το λογισμικό υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις, ενώ συστήματα όπως Apple CarPlay και Android Auto είναι στάνταρ.

Η ευρωπαϊκή γκάμα ξεκινά με τον 1.0 T-GDi των 113 ίππων, διαθέσιμο με χειροκίνητο κιβώτιο ή με mild-hybrid συνδυασμό και αυτόματο DCT 7 σχέσεων. Πιο ψηλά στην κλίμακα βρίσκεται ο 1.6 T-GDi, με ισχύ έως 178 ίππους και αποκλειστικά με DCT.

Η Kia έχει ανακοινώσει πως το 2026 θα προστεθεί και full hybrid έκδοση, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του K4 στην Ευρώπη. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και οι χώροι: το πορτμπαγκάζ αγγίζει τα 438 λίτρα στις συμβατικές εκδόσεις, ενώ μειώνεται ελαφρώς στις υβριδικές.

Οι τιμές του K4 σε Η.Β και Η.Π.Α.

Η μεγάλη είδηση είναι η τοποθέτηση της τιμής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βασική έκδοση K4 Pure (1.0 T-GDi, 113 ίπποι, χειροκίνητο) ξεκινά από 25.995 λίρες. Ακόμα και με αυτόματο κιβώτιο DCT, η τιμή ανεβαίνει στις £27.495 — παραμένει δηλαδή φθηνότερη από το Volkswagen Golf Life, που κοστίζει περίπου £28.150.

Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, η κλίμακα φτάνει έως τις £36.195 για το GT-Line S με τον 1.6 T-GDi. Ωστόσο, ακόμα και εκεί, το K4 παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με τον γερμανικό ανταγωνιστή, προσφέροντας αντίστοιχη τεχνολογία και περισσότερους χώρους σε χαμηλότερο κόστος.

Στις ΗΠΑ, το K4 sedan ξεκινά από 21.990 δολάρια, με την κορυφαία έκδοση GT-Line Turbo να αγγίζει τα 28.090 δολάρια — επιβεβαιώνοντας ότι η Kia υιοθετεί διεθνώς την ίδια στρατηγική: πλήρες πακέτο με χαμηλότερη τιμή.

Πώς τοποθετείται απέναντι στο Golf;

Η κίνηση της Kia είναι σαφής: θέλει να αποσπάσει αγοραστές που παραδοσιακά κατευθύνονταν στο Golf. Με χαμηλότερη αρχική τιμή, πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό και μεγαλύτερους χώρους, το K4 δείχνει έτοιμο να χτυπήσει εκεί που πονάει το γερμανικό best-seller.

Αν η ευρωπαϊκή τιμή κινηθεί αντίστοιχα με αυτήν του hatchback, τότε μιλάμε για μια διαφορά περίπου 2.000 ευρώ υπέρ της Kia στη βασική έκδοση. Σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη στο κόστος, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τι κρατάμε;

Το Kia K4 είναι η νέα πρόταση της Kia στην κατηγορία C.

είναι η νέα πρόταση της Kia στην κατηγορία C. Διαθέτει μοντέρνα σχεδίαση και high-tech εσωτερικό με οθόνες 30 ιντσών.

με οθόνες 30 ιντσών. Προσφέρει δύο κινητήρες T-GDi , με το full hybrid να ακολουθεί το 2026.

, με το full hybrid να ακολουθεί το 2026. Στο ΗΒ ξεκινά από £25.995, χαμηλότερα από το Volkswagen Golf, δίνοντας στην Kia σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

