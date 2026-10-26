Κηφισιά: Χειροπέδες σε παρκαδόρους που χρησιμοποιούσαν αυθαίρετα δημόσιο χώρο ως πάρκινγκ

Οι παρκαδόροι παραλάμβαναν τα οχήματα πελατών και τα πάρκαραν σε δημόσιους χώρους έναντι χρηματικού αντιτίμου

Χειροπέδες σε τρεις παρκαδόρους και δύο προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κηφισιά πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. Η επιχείρηση έγινε βραδινές ώρες στις 23 Οκτωβρίου 2026, και αφορούσε την αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου με παροχή υπηρεσιών στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Εξόρμηση στην Κηφισιά

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων. Στόχος είναι η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να καταλαμβάνονται παράνομα δημόσιοι χώροι. Οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποίησαν εξόρμηση στην περιοχή της Κηφισιάς και οι έλεγχοι απέδωσαν.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη πέντε ατόμων. Από αυτούς, οι τρεις παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών και οι δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων. Η υπόθεση σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πώς λειτουργούσε το παράνομο πάρκινγκ

Ειδικότερα, τρεις εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 36, 24 και 23 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα. Στη συνέχεια παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και τοποθετούσαν στο παρμπρίζ των οχημάτων το έτερο απόκομμα. Ακολούθως πάρκαραν τα αυτοκίνητα σε δημόσιους χώρους, όπως οδούς και πεζοδρόμια.

Όταν οι οδηγοί αποχωρούσαν από το κατάστημα, παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους έναντι χρηματικού αντιτίμου. Η συναλλαγή γινόταν χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού, δηλαδή χωρίς απόδειξη. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσιοι χώροι μετατρέπονταν στην πράξη σε ιδιωτικό πάρκινγκ για πελάτες συγκεκριμένων καταστημάτων, με οικονομικό αντάλλαγμα.

Συνεχείς έλεγχοι

Η αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου για στάθμευση παραμένει ένα από τα ζητήματα που απασχολούν συστηματικά τις αστυνομικές αρχές, ιδίως σε περιοχές με έντονη εμπορική και ψυχαγωγική δραστηριότητα όπως η Κηφισιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή παρόμοιων πρακτικών.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη χρήση των οδών και των πεζοδρομίων από το σύνολο των πολιτών.

Πηγή: Astynomia.gr