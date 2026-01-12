quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό που του έκοβε κλήση των 40 ευρώ – Τι έκανε;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 12.01.2026
Autotypos Team
kilkis-odigos-paresyre-astynomiko-pou-tou-ekove-klisi-ton-40-evro-ti-ekane-652303

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε αστυνομικός που παρασύρθηκε από οδηγό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης κλήσης στο Κιλκίς

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι στην περιοχή της Γουμενίτσας, όταν αστυνομικός επιχείρησε να «κόψει» κλήση σε παράνομα σταθμευμένο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία δέχθηκε κλήση για παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Γουμένισσας. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και όταν το πλήρωμα βεβαίωνε την παράβαση, εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Αυτός μπήκε στο αυτοκίνητο και πάτησε γκάζι προσπαθώντας να διαφύγει από το σημείο, παρασύροντας έναν από τους αστυνομικούς του πληρώματος της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα έναν 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς από όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#κλήση
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

episimi-epistrofi-tou-toyota-mr2-pou-tha-to-doume-688088

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Επίσημη επιστροφή του Toyota MR2; – Πού θα το δούμε;
poia-marka-ftiachnei-ta-pio-axiopista-aftokinita-xepoulaei-stin-ellada-768609

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Ποιά μάρκα φτιάχνει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα; – Ξεπουλάει στην Ελλάδα
to-entyposiako-video-tis-toyota-gazoo-racing-pou-den-ginetai-na-min-deis-788176

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.01.2026

Το εντυπωσιακό video της Toyota Gazoo Racing που δεν γίνεται να μην δεις
to-aerodromio-pou-chrisimopoiei-idi-aftonoma-ochimata-tis-toyota-787414

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.12.2025

Το αεροδρόμιο που χρησιμοποιεί ήδη αυτόνομα οχήματα της Toyota
to-toyota-rav4-pou-thes-alla-den-boreis-na-apoktiseis-giati-787188

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.12.2025

Το Toyota RAV4 που θες αλλά δεν μπορείς να αποκτήσεις – Γιατί;
des-tin-ekpliktiki-diafimisi-tis-toyota-pou-kopike-apo-tin-tileorasi-giati-theorithike-proklitiki-video-786940

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Δες την εκπληκτική διαφήμιση της Toyota που κόπηκε από την τηλεόραση γιατί θεωρήθηκε προκλητική (video)

Πρόσφατες Ειδήσεις