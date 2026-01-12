Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό που του έκοβε κλήση των 40 ευρώ – Τι έκανε;

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε αστυνομικός που παρασύρθηκε από οδηγό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης κλήσης στο Κιλκίς

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι στην περιοχή της Γουμενίτσας, όταν αστυνομικός επιχείρησε να «κόψει» κλήση σε παράνομα σταθμευμένο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία δέχθηκε κλήση για παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Γουμένισσας. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και όταν το πλήρωμα βεβαίωνε την παράβαση, εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Αυτός μπήκε στο αυτοκίνητο και πάτησε γκάζι προσπαθώντας να διαφύγει από το σημείο, παρασύροντας έναν από τους αστυνομικούς του πληρώματος της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα έναν 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς από όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πηγή: EleftherosTypos.gr