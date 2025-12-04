Κίνα: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο και οι επιβάτες σώθηκαν από θαύμα

Σοκάρουν οι εικόνες από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση μετά από ατύχημα στην Κίνα

Από θαύμα σώθηκαν οι επιβάτες ενός Nio EC6, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ηλεκτρικό κουπέ-SUV στην περιοχή της Σαγκάης στην Κίνα. Το περιστατικό συνέβη την 1η Δεκεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα το EC6 να κοπεί στα δύο, με την καμπίνα να παραμένει σχετικά ανέπαφη και τους δύο επιβάτες να γλιτώνουν ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η επίσημη δήλωση της Nio

Η κινέζικη εταιρεία προχώρησε σε επίσημη δήλωση μετά το ατύχημα, αναφέροντας πως το ενσωματωμένο σύστημα του οχήματος ειδοποίησε άμεσα την εταιρεία, με τους δύο επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι άνθρωποι της Nio προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τους περαστικούς απ’ το να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο.

Επίσης σύμφωνα με τη Nio, το σύστημα υποβοήθησης οδηγού δεν ήταν ενεργοποιημένο την ώρα του ατυχήματος, ενώ οι πόρτες του EC6 ξεκλείδωσαν μετά την πρόσκρουση, με τις χειρολαβές να ανοίγουν αυτόματα.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ηλεκτρικό EC6 που παράγεται στην Κίνα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο τσιμεντένιο στηθαίο, σε σημείο με πλάτος περίπου 12 εκατοστών, με τις δυνάμεις να συγκεντρώνονται σε πολύ μικρή επιφάνεια – κάτι που εξηγεί το πως κόπηκε στη μέση.

Διαβάστε επίσης: Ο χιονιάς προκάλεσε τη μεγαλύτερη καραμπόλα της χρονιάς – 50 αυτοκίνητα

Στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μπορούμε να δούμε πως το αυτοκίνητο της Nio έχει γίνει δύο κομμάτια, με το πίσω μέρος να έχει ισορροπήσει όρθιο στον δρόμο. Το ατύχημα θα μπορούσε να έχει δραματική κατάληξη αν το σημείο της πρόσκρουσης ήταν πιο κοντά στις μπροστά θέσεις, ή εάν υπήρχαν επιβάτες και στις πίσω θέσεις.

Η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει το περιστατικό και υπογραμμίζει πως η αξιολόγηση του εν λόγω μοντέλου δεν πρέπει να γίνει μόνο με βάση ένα ακραίο συμβάν όπως αυτό.

Τι κρατάμε:

Nio EC6 κόβεται στη μέση μετά από ατύχημα

Το ηλεκτρικό κουπέ-SUV από την Κίνα έπεσε μεγάλη ταχύτητα πάνω στο στηθαίο

Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα

Ισχύει ότι απαγορεύονται οι καταδιώξεις στην Ελλάδα από το νόμο ή είναι φήμη;

Η νέα Porsche που κάνει πάταγο – 10.500 δηλώσεις ενδιαφέροντος σε μία μόλις αγορά