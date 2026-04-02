Κίνα: Περισσότερα από 100 αυτόνομα ταξί «κοκκάλωσαν» ξαφνικά στη μέση του δρόμου

Το γεγονός αποδόθηκε γενικά σε «δυσλειτουργία», εταιρεία και αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το φαινόμενο

Ήταν στην –γνωστή από την πανδημία- πόλη Γιουχάν της Κίνας, όταν το βράδυ της Τρίτης (31/03) περισσότερα από 100 αυτόνομα ταξί Apollo Go της εταιρείας Baidu, σταμάτησαν απότομα και ανεξήγητα στην μέση του δρόμου, προκαλώντας χάος και μικροατυχήματα, ευτυχώς, χωρίς τραυματισμούς.

NEW: Dozens of robotaxis by Baidu stopped on the road in Wuhan, causing crashes on highways and trapping passengers in the cars—some for more than an hour. One passenger told me it took her 30 minutes to even connect to a customer representative. Here’s a video of a crash. pic.twitter.com/fTitNMv8kj — Zeyi Yang 杨泽毅 (@ZeyiYang) April 1, 2026

Εντύπωση προκαλεί ο «συγχρονισμός» της ακινητοποίησης, δείχνοντας ότι υπήρξε κάποια μαζική εντολή από το σύστημα κεντρικής διαχείρισης, η οποία είτε λήφθηκε ταυτόχρονα από όλα τα οχήματα που εμπλέκονταν στο συμβάν, είτε διαμοιράστηκε μέσω της V2V επικοινωνίας που διατηρούν τα οχήματα αυτά ανά «σμήνος».

Mar 31: a system failure caused over a hundred robotaxis of 🇨🇳 Baidu’s autonomous ride-hailing service Apollo Go (萝卜快跑) to stop dead in the middle of traffic on the roads and expressways in Wuhan, Hubei province, at around 8:57pm. Many passengers were trapped inside the… pic.twitter.com/Os8FQFM2IV — Byron Wan (@Byron_Wan) April 1, 2026

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές αρκέστηκαν στο να αποδώσουν το περιστατικό σε «δυσλειτουργία» με την Baidu να ερευνά σε βάθος τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό και να αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η Baidu έχει πρόσφατα επιλεχθεί από τις εταιρείες Lyft και Uber, ώστε να δοκιμαστούν πιλοτικά τα Apollo Go ρομποταξί της σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις.

Πρέπει να αναρωτηθούμε βέβαια. Θα ήταν τόσο “απλή” η αντιμετώπιση των αρχών εάν είχε προκληθεί κάποιος πιο σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος από το περίεργο συμβάν;