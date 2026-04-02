quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κίνα: Περισσότερα από 100 αυτόνομα ταξί «κοκκάλωσαν» ξαφνικά στη μέση του δρόμου

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
kina-perissotera-apo-100-aftonoma-taxi-kokkalosan-xafnika-sti-mesi-tou-dromou-798367

Το γεγονός αποδόθηκε γενικά σε «δυσλειτουργία», εταιρεία και αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το φαινόμενο

Ήταν στην –γνωστή από την πανδημία- πόλη  Γιουχάν της Κίνας, όταν το βράδυ της Τρίτης (31/03) περισσότερα από 100 αυτόνομα ταξί Apollo Go της εταιρείας Baidu, σταμάτησαν απότομα και ανεξήγητα στην μέση του δρόμου, προκαλώντας χάος και μικροατυχήματα, ευτυχώς, χωρίς τραυματισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντύπωση προκαλεί ο «συγχρονισμός» της ακινητοποίησης, δείχνοντας ότι υπήρξε κάποια μαζική εντολή από το σύστημα κεντρικής διαχείρισης, η οποία είτε λήφθηκε ταυτόχρονα από όλα τα οχήματα που εμπλέκονταν στο συμβάν, είτε διαμοιράστηκε μέσω της V2V επικοινωνίας που διατηρούν τα οχήματα αυτά ανά «σμήνος».


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές αρκέστηκαν στο να αποδώσουν το περιστατικό σε «δυσλειτουργία» με την Baidu να ερευνά σε βάθος τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό και να αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η Baidu έχει πρόσφατα επιλεχθεί από τις εταιρείες Lyft και Uber, ώστε να δοκιμαστούν πιλοτικά τα Apollo Go ρομποταξί της σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις.

Πρέπει να αναρωτηθούμε βέβαια. Θα ήταν τόσο “απλή” η αντιμετώπιση των αρχών εάν είχε προκληθεί κάποιος πιο σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος από το περίεργο συμβάν;

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αυτόνομα ταξί#Κίνα
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

