Ένα τμήμα μιας πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας κατέρρευσε την Τρίτη στην επαρχία Σιτσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το εσωτερικό της χώρας με το Θιβέτ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η αστυνομία στην πόλη Μαερκάνγκ είχε κλείσει τη γέφυρα Χονγκτσί, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, ενώ παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι συνθήκες στην πλαγιά επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του προσεγγιστικού τμήματος της γέφυρας και του οδοστρώματος, ανέφεραν οι αρχές.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εργολάβος Sichuan Road & Bridge Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;