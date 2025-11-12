quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κίνα: Σοκάρει το βίντεο με γέφυρα κατέρρευσε λίγους μήνες μετά τα εγκαίνιά της

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
AutoTypos Team
kina-sokarei-to-vinteo-me-gefyra-katerrefse-ligous-mines-meta-ta-egkainia-tis-782704

Ένα τμήμα μιας πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας κατέρρευσε την Τρίτη στην επαρχία Σιτσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το εσωτερικό της χώρας με το Θιβέτ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η αστυνομία στην πόλη Μαερκάνγκ είχε κλείσει τη γέφυρα Χονγκτσί, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, ενώ παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι συνθήκες στην πλαγιά επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του προσεγγιστικού τμήματος της γέφυρας και του οδοστρώματος, ανέφεραν οι αρχές.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εργολάβος Sichuan Road & Bridge Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλες οι ειδήσεις

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Κίνα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

afto-einai-to-neo-suv-tis-volkswagen-des-tin-protoporiaki-schediasi-782627

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.11.2025

Αυτό είναι το νέο SUV της Volkswagen – Δες την πρωτοποριακή σχεδίαση
to-audi-apo-tin-kina-pou-einai-pio-grigoro-apo-lotus-stin-pista-des-chronous-782497

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.11.2025

Το Audi από την Κίνα που είναι πιο γρήγορο από Lotus στην πίστα – Δες χρόνους
to-megalo-ilektriko-suv-tis-hyundai-pou-dinei-722-km-aftonomias-779066

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Hyundai που δίνει 722 km αυτονομίας
fotia-se-ilektriko-xiaomi-stin-kina-nekros-o-odigos-den-kataferan-na-ton-vgaloun-oi-perastikoi-video-779039

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Φωτιά σε ηλεκτρικό Xiaomi στην Κίνα: Νεκρός ο οδηγός – Δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι περαστικοί (video)
apisteftes-eikones-apo-tin-kina-to-megalytero-botiliarisma-olon-ton-epochon-aftokinita-kollimena-stin-kinisi-eos-kai-24-ores-778775

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.10.2025

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
kineziki-etaireia-pou-kataskevazei-skoupes-parousiazei-to-proto-tis-aftokinito-einai-idio-me-bugatti-774539

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Κινεζική εταιρεία που κατασκευάζει σκούπες παρουσιάζει το πρώτο της αυτοκίνητο – Είναι ίδιο με Bugatti

Πρόσφατες Ειδήσεις