Κινδυνεύουν οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων από ακτινοβολία; – Νέα έρευνα δίνει απάντηση

Ποιο είναι το πόρισμα από τις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, εντός 11 ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Θε βγάλουμε ουρές και πλοκάμια οδηγώντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα; Μπορεί να μην το γνωρίζετε αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι τα EV εκπέμπουν υψηλά επίεπδα ακτινοβολίας. Μια νέα επιστημονική μελέτη λοιπόν, έρχεται να καθησυχάσει όσους ανησυχούν ότι η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να τους εκθέσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Η γερμανική ADAC, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας από την Ακτινοβολία, της Γερμανίας, πραγματοποίησε δοκιμές σε 11 ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς και σε υβριδικά και ένα βενζινοκίνητο όχημα, για να μετρήσει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και φόρτισης.

Πώς έγινε το πείραμα

Οι μηχανικοί τοποθέτησαν δέκα αισθητήρες σε ειδικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα τα οποία τοποθέτησαν τόσο σε μπροστινές όσο και σε πίσω θέσεις. Στόχος ήταν να καταγραφεί η ένταση της ακτινοβολίας κατά την οδήγηση, την επιτάχυνση, το φρενάρισμα αλλά και τη φόρτιση. Οι μετρήσεις έδειξαν κάποιες στιγμιαίες αυξήσεις, κυρίως σε έντονες συνθήκες λειτουργίας, αλλά αυτές παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με την ADAC, οι τιμές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ανθρώπινο σώμα βρίσκονται πολύ κάτω από τα διεθνώς αποδεκτά όρια. Οι υψηλότερες μετρήσεις εντοπίστηκαν στο χώρο των ποδιών, κοντά στις μονάδες κίνησης και τα καλώδια, ενώ στο επίπεδο του κεφαλιού και του κορμού οι ενδείξεις ήταν πολύ μικρές και σε τιμές που δεν εγκυμονούν κινδύνους.

Η έκπληξη των θερμαινόμενων καθισμάτων

Ένα απρόσμενο εύρημα ήταν ότι τα θερμαινόμενα καθίσματα ήταν αυτά που εξέπεμπαν την περισσότερη ακτινοβολία και αυτό δεν αφορούσε μόνο τα ηλεκτρικά, αλλά τα υβριδικά και τα βενζινοκίνητα οχήματε. Παρόλα αυτά, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι τιμές παρέμειναν ασφαλείς και δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία.

Φόρτιση: AC vs DC

Η διαδικασία φόρτισης δεν διαφοροποίησε σημαντικά τα αποτελέσματα. Στην AC φόρτιση παρατηρήθηκαν πιο έντονες ενδείξεις τη στιγμή που ξεκινούσε η διαδικασία, αλλά παρέμειναν εντός ορίων. Αντίθετα, η ταχεία DC φόρτιση, παρά την υψηλότερη ισχύ, εμφάνισε πιο χαμηλά πεδία από την αργή AC.

Τι κρατάμε;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν εκθέτουν τους οδηγούς σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας

Οι υψηλότερες μετρήσεις εντοπίζονται στο χώρο των ποδιών, όχι κοντά στο κεφάλι

Τα θερμαινόμενα καθίσματα παράγουν ισχυρότερες ενδείξεις

Η φόρτιση AC εμφανίζει στιγμιαίες αυξήσεις, αλλά παραμένει ασφαλής

Η DC ταχεία φόρτιση εκπέμπει λιγότερα πεδία από την αργή AC

