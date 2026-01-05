Κινεζικές μάρκες: Αναλυτικά οι πωλήσεις του 2025 – Ποια ξεπέρασε τα 4,5 εκατ. αυτοκίνητα;

Δεν είναι όλα ρόδινα στην Κίνα: Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κατασκευαστών – Από εντυπωσιακές επιτυχίες έως θεαματικές αποτυχίες

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έκλεισε το 2025 με ανάμικτα αποτελέσματα, καθώς οι εταιρείες κατέγραψαν εντελώς διαφορετικές επιδόσεις στην επίτευξη των ετήσιων στόχων πωλήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το CarNewsChina, ορισμένοι κατασκευαστές ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, ενώ άλλοι έμειναν πολύ πίσω από τους φιλόδοξους στόχους που είχαν θέσει.

Η BYD παραμένει ηγέτης, αλλά όχι αδιαμφισβήτητα

Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, κατάφερε να πουλήσει 4.602.436 αυτοκίνητα το 2025, φτάνοντας το 83,68% του στόχου των 5,5 εκατομμυρίων μονάδων. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πετύχει τον φιλόδοξο στόχο της, η εταιρεία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου.

Η Geely ξεπέρασε τον αναθεωρημένο στόχο της

Η Geely Automobile ολοκλήρωσε τη χρονιά με 3.024.567 πωλήσεις, ξεπερνώντας ελαφρώς τον τελικό στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων με ποσοστό επίτευξης 100,82%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είχε αρχικά θέσει χαμηλότερο στόχο στα 2,71 εκατομμύρια οχήματα, τον οποίο αναθεώρησε προς τα πάνω στη μέση του έτους. Με βάση τον αρχικό στόχο, το ποσοστό επίτευξης θα ανερχόταν σε εντυπωσιακό 111,6%.

Μικρότεροι παίκτες με εντυπωσιακές επιδόσεις

Ανάμεσα στους κατασκευαστές που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ξεχωρίζει η Leapmotor με 596.555 παραδόσεις, υπερβαίνοντας τον στόχο των 500.000 μονάδων κατά 19,31%. Η Xpeng Motors σημείωσε επίσης εξαιρετική επίδοση με 429.445 παραδόσεις, ξεπερνώντας τον στόχο των 350.000 οχημάτων κατά 22,69%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία της Xiaomi Auto, που στην πρώτη της πλήρη χρονιά παραγωγής παρέδωσε πάνω από 400.000 οχήματα, ξεπερνώντας τον στόχο των 350.000 μονάδων με ποσοστό άνω του 114,29%. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μόνο τον Δεκέμβριο πούλησε πάνω από 50.000 μονάδες, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή στοιχεία.

Οι μεγάλες απογοητεύσεις και οι εταιρείες που έφτασαν κοντά στους στόχους

Στην αντίθετη πλευρά, η Great Wall Motor κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόκλιση, με μόλις 1.323.672 πωλήσεις που αντιπροσωπεύουν το 33,09% του εξαιρετικά φιλόδοξου στόχου των 4 εκατομμυρίων μονάδων.

Η HIMA επίσης απέτυχε να πλησιάσει τον στόχο της, πετυχαίνοντας μόλις το 58,91% με 589.107 πωλήσεις έναντι στόχου 1 εκατομμυρίου. Η Chery Automobile πούλησε 2.631.381 οχήματα, φτάνοντας το 80,72% του στόχου των 3,26 εκατομμυρίων μονάδων.

Η Li Auto παρέδωσε 406.343 μονάδες, επιτυγχάνοντας το 63,49% του στόχου των 640.000 οχημάτων, ενώ η NIO ολοκλήρωσε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική, σημειώνοντας 48.135 παραδόσεις τον Δεκέμβριο (αύξηση 32,70% σε μηνιαία βάση) και φτάνοντας τις 326.028 ετήσιες πωλήσεις – το 74,10% του στόχου των 440.000 μονάδων.

Τα αποτελέσματα αυτά αποκαλύπτουν έναν κλάδο σε μετάβαση, όπου νέοι παίκτες όπως η Xiaomi αμφισβητούν τους παραδοσιακούς κατασκευαστές, ενώ ακόμη και οι ηγέτες της αγοράς αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους.