Κινεζική εταιρεία που κατασκευάζει σκούπες παρουσιάζει το πρώτο της αυτοκίνητο – Είναι ίδιο με Bugatti

Με ειδίκευση στις σκούπες, στόχος της κινέζικης εταιρείας με την κάτι σαν Bugatti είναι να «ρουφήξει»… εκατομμύρια.

Όχι, δεν είναι Bugatti, είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Dreame σε ψηφιακή μορφή

Η κινέζικη μάρκα σκουπών σχεδιάζει να το παρουσιάσει στο Λας Βέγκας του χρόνου

Με μια πρώτη ματιά μοιάζει σα δύο σταγόνες νερό με την Chiron – «Βράζουν» σίγουρα οι Γάλλοι

Πήρε φωτιά το AI

Και μέσα από τις στάχτες αναδύθηκε μια κάτι σαν «στρετσαρισμένη» Bugatti Chiron σε τετράθυρη έκδοση, από μια κινέζικη εταιρεία που ειδικεύεται στις… σκούπες. Ναι, καλά ακούσατε, μια κινέζικη εταιρεία με σκούπες ετοιμάζει ένα hypercar «μαϊμού» Bugatti – Δεν πρόκειται για ανέκδοτο.

Με μια δεύτερη ματιά, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποιες διαφορές στον σχεδιασμό του εξωτερικού, κυρίως στους προβολείς και στη μάσκα, αλλά η «ξεπατικωτούρα» στο γενικό σουλούπι της Chiron είναι εμφανέστατη απ’ όπου κι αν την κοιτάξεις. Η κατάσταση βελτιώνεται όταν περνάμε στο εσωτερικό, όπου κυριαρχεί η μεγάλη widescreen οθόνη τοποθετημένη πάνω από την κεντρική κονσόλα.

Τα μέσα στην Κίνα λένε πως η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα πραγματικό πρωτότυπο στο CES του Λας Βέγκας τον Ιανουάριο.

Η απάντηση της Κίνας στην Apple

Έτσι αυτοαποκαλείται η Dreame, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και σχεδιάζει να κάνει μία δυναμική είσοδο στον χώρο του αυτοκινήτου το 2027 με ένα μοντέλο που θα κοιτάει στα μάτια μεγαθήρια όπως η Bugatti και η Koenigsegg. Η εταιρεία αναζητά αυτή τη στιγμή πιθανές τοποθεσίες για ένα νέο εργοστάσιο το οποίο θα φιλοξενήσει την παραγωγή του νέου της hypercar.

Σύμφωνα με το Car News China, αυτό θα βρίσκεται στο Βερολίνο της Γερμανίας και μάλιστα δίπλα στο Gigafactory της Tesla! Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Jieman ισχυρίζεται ότι η Dreame συνεργάζεται στενά με τη γαλλική τράπεζα BNP Paribas για να υλοποιήσει σχέδιά της.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Bugatti και αν το μέλλον της νέας κινέζικης hyper-σκούπας θα κριθεί στα δικαστήρια.

Τι κρατάμε:

Στην Dreame φτιάχνουν σκούπες και τώρα θέλουν να «σκουπίσουν» Bugatti και Koenigsegg

Πιθανή τοποθεσία για το εργοστάσιο το Βερολίνο, με τους κινέζους να γίνονται γείτονες της Tesla και να έχουν τις «πλάτες» γαλλικής τράπεζας

Πρεμιέρα το 2027, εκτός αν έχουμε δικαστικό «μπλόκο»

Πηγή: Carscoops.com

