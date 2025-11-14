Κινεζική μάρκα προσπάθησε να αντιγράψει τη Land Rover και έγινε ρεζίλι καταστρέφοντας ένα μνημείο

Η κινέζικη μάρκα επιχείρησε να αντιγράψει τη Land Rover ανεβαίνοντας τα σκαλιά του Heaven’s Gate, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν….

Το ημερολόγιο έδειχνε 2018 όταν ένα Range Rover Sport σκαρφάλωσε τα 999 σκαλιά του εμβληματικού μνημείου, Heaven’s Gate (Πύλη του Παραδείσου), σε ένα από τα πιο αξέχαστα marketing stunts, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλον τον κόσμο. Τώρα, οι κινέζοι της Chery επιχείρησαν να αντιγράψουν αυτό το stunt αλλά κατέληξαν να πληρώνουν να ζημιές και να ζητάνε ταπεινά συγνώμη.

«Ξεπατικωτούρα» σε νέο επίπεδο

Γιατί να απλά να αντιγράφεις και να μην κάνεις όλο το σχέδιο ξεπατικωτούρα; – Αυτό αποφάσισαν τελικά να κάνουν στην Chery, ουσιαστικά «δανειζόμενοι» όλο το σχέδιο της Land Rover, αλλά τελικά απέτυχαν… παταγωδώς. Το Fulwin X3L, ή ένα κινέζικο… Defender, κατάφερε να ανέβει περίπου στα 3/4 της διαδρομής όταν ακούστηκε ένας αρκετά… ακριβός θόρυβος.

Το επιβλητικό SUV αρχίζει να χάνει πρόσφυση και να τσουλάει προς τα πίσω, πέφτοντας με αρκετή ορμή πάνω στα κάγκελα. Τα επιφωνήματα θαυμασμού του κοινού μετατρέπονται γρήγορα σε κραυγές και «ωωωω» απόγνωσης, αποδεικνύοντας πως αυτό το stunt θα μπορούσε να πάει και… καλύτερα.

Τερμάτισε το… «συγνωμόμετρο»

Η Chery, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισε να ρίχνει τα συγνώμη… βροχή, θυμίζοντας κάποιον που θέλει να ανοίξει η Γη και να τον καταπιεί. Σε μια δήλωση, ανέφερε ότι το «ακραίο challenge» διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου, αλλά «διακόπηκε λόγω ενός απροσδόκητου περιστατικού. Λες και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κάποιος επιχειρεί αυτό το stunt, το οποίο επαναλαμβάνουμε πως είχε ήδη πραγματοποιήσει με απόλυτη επιτυχία η Land Rover το 2018.

Η κινέζικη μάρκα δήλωσε ότι η βλάβη αποκάλυψε παραλείψεις και ανεπαρκείς εκτιμήσεις κινδύνου. Συνέχισε ζητώντας ειλικρινά συγγνώμη για τη ζημιά και υποσχέθηκε να «κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί» για να κάνει επισκευές και να καταβάλει αποζημιώσεις. Η εταιρεία ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους τουρίστες και το κοινό. Σε περίπτωση που δεν το εμπεδώσατε, η Chery ζήτησε συγνώμη απ’ όλους.

Το Fulwin X3L ξεκινά από περίπου 13.300 ευρώ (109.900 γιεν) και διαθέτει ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης που αποτελείται από έναν κινητήρα 1,5 λίτρων, μια μπαταρία 33,7 kWh και τετρακίνηση. Η τελευταία έκδοση έχει συνδυαστική ισχύ 422 ίππων και ροπή 505 Nm.

Τι κρατάμε:

Το Chery Fulwin X3L πήγε να το παίξει Range Rover και έφαγε τα… μούτρα του

Το επιβλητικό SUV πήρε σβάρνα τα κάγκελα, κάνοντας ζημιά τόσο στο μνημείο, αλλά και στη φήμη του

Οι κινέζοι άρχισαν τα συγνώμη με ρυθμό… πολυβόλου, αλλά μάλλον δεν ήταν αρκετά

Πηγή: Carscoops.com

