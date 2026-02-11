quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κινηματογραφική ληστεία με εκρήξεις σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία (Video)

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.02.2026
Autotypos Team
kinimatografiki-listeia-me-ekrixeis-se-aftokinitodromo-stin-italia-video-792680

Σκηνές από ταινία του Χόλυγουντ ή… GTA εξελίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας με πυροβολισμούς και εκρήξεις

Απίστευτες σκηνές είχαμε σε αυτοκινητόδρομο της γειτονικής χώρας το πρωί της Δευτέρας (09/02), όταν ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν μια χρηματαποστολή σε κάτι που θυμίζει περισσότερο σενάριο ταινίας ή αποστολή στο γνωστό παιχνίδι, Grand Theft Auto.

Περαστικοί κατέγραψαν απίστευτα πλάνα με τους ένοπλους ληστές να χρησιμοποιούν εκρηκτικά για να ανοίξουν το θωρακισμένο όχημα.

Πεδίο μάχης μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών

Στο βίντεο μπορούμε να δούμε τα απίστευτα πλάνα που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, με τους ένοπλους ληστές να φορούν μάσκες και στολές. Οι ληστές κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο για να προστατευτούν, αφού έχουν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό για να ανοίξουν το θωρακισμένο όχημα της χρηματαποστολής.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμμορία είχε στήσει ενέδρα στη χρηματαποστολή στον αυτοκινητόδρομο SS 613 στην περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Η επίθεση έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντιζι, όταν μια ομάδα μασκοφόρων ενόπλων έβαλε φωτιά σε οχήματα για να μπλοκάρει τον δρόμο και να ακινητοποιήσει το θωρακισμένο όχημα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι ληστές χρησιμοποίησαν οχήματα με φάρους για να μιμηθούν την αστυνομία, δημιουργώντας σύγχυση.

Άμεση η αντίδραση της Αστυνομίας

Άμεση ήταν η αντίδραση των Carabinieri και άλλων δυνάμεων ασφαλείας, με τις αρχές να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τους δράστες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των αστυνομικών, των φρουρών της χρηματαποστολής και πολιτών. Οι ληστές τελικά δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον σκοπό τους και τράπηκαν σε φυγή κλέβοντας οχήματα από άτυχους περαστικούς.

Οι αρχές αργότερα προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων, ενώ το ανθρωποκυνηγητό με μπλόκα και ελικόπτερα να «σκανάρουν» την περιοχή. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι, παρά τη χρήση εκρηκτικών, τα ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας στο θωρακισμένο van κατέστησαν την απόπειρα των ληστών ανεπιτυχή.

Τι κρατάμε:

  • Απόπειρα ληστείας με στόχο θωρακισμένη χρηματαποστολή είχαμε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία
  • Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο και επιχείρησαν ανεπιτυχώς να ανοίξουν το θωρακισμένο van με εκρηκτικά
  • Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με αστυνομικούς και ληστές να ανταλλάσσουν πυρά
  • Δύο δράστες συνελήφθησαν και το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται

Πηγή: Gulfnews.com

Πρόσφατες Ειδήσεις