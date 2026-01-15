Κινητές κάμερες ταχύτητας μοιράζουν «βροχή» τα πρόστιμα – Σε ποιο μέρος;

Κάμερες ταχύτητας τοποθετημένες σε αυτοκίνητα επιστρατεύουν οι αρχές για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους

Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία έστελναν απλά προειδοποιήσεις, τα νέα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αναγνώρισης Οχημάτων (AVIS) μπαίνουν σε κανονική λειτουργία στο Colorado Springs, δημιουργώντας μεγάλη ανησυχία σε πολλούς κατοίκους της πόλης.

Πρόκειται για «έξυπνες» κάμερες ταχύτητας με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε Jeep Grand Cherokee, «σκανάροντας» τους δρόμους για παραβάσεις.

Αναμένεται «βροχή» από πρόστιμα

Μέχρι στιγμής, στον στόλο των αρχών βρίσκονται μονάχα δύο Grand Cherokee, τα οποία ωστόσο αναμένεται να μοιράζουν περίπου 12 πρόστιμα την ώρα. Η δράση τους εστιάζει κυρίως σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας όπως πάρκα, σχολικές και κατασκευαστικές ζώνες, με τις κινητές κάμερες να «πιάνουν» όσους ξεπερνούν το όριο ταχύτητας κατά 11 μίλια/ώρα (περίπου 18 χλμ./ώρα) και πάνω.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 40 δολάρια, αριθμός ο οποίος θα διπλασιάζεται σε περίπτωση που η παράβαση πραγματοποιηθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ετήσιες απολαβές των οδηγών των Jeep θα είναι 80.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ η αστυνομία λέει πως η λειτουργία τους δεν θα κοστίζει τίποτα στους πολίτες. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Dave Donelson, ψήφισε κατά του προγράμματος και εξήγησε γιατί παραμένει επιφυλακτικός.

«Θα επιβάλει κλήσεις σε πολίτες που πιθανότατα δεν είναι αυτοί στους οποίους θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. Θα προτιμούσα να γίνεται σε αυτούς τους μεγάλους δρόμους όπου παρατηρείται έντονη επιθετική οδήγηση παρά στον δρόμο δίπλα στο πάρκο όπου κάποιος δεν συνειδητοποιεί ότι υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά δέκα μίλια».

