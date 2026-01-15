quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κινητές κάμερες ταχύτητας μοιράζουν «βροχή» τα πρόστιμα – Σε ποιο μέρος;

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Autotypos Team
kinites-kameres-tachytitas-moirazoun-vrochi-ta-prostima-se-poio-meros-789401

Κάμερες ταχύτητας τοποθετημένες σε αυτοκίνητα επιστρατεύουν οι αρχές για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στους δρόμους

Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία έστελναν απλά προειδοποιήσεις, τα νέα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αναγνώρισης Οχημάτων (AVIS) μπαίνουν σε κανονική λειτουργία στο Colorado Springs, δημιουργώντας μεγάλη ανησυχία σε πολλούς κατοίκους της πόλης.

Πρόκειται για «έξυπνες» κάμερες ταχύτητας με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε Jeep Grand Cherokee, «σκανάροντας» τους δρόμους για παραβάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναμένεται  «βροχή» από πρόστιμα

Μέχρι στιγμής, στον στόλο των αρχών βρίσκονται μονάχα δύο Grand Cherokee, τα οποία ωστόσο αναμένεται να μοιράζουν περίπου 12 πρόστιμα την ώρα. Η δράση τους εστιάζει κυρίως σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας όπως πάρκα, σχολικές και κατασκευαστικές ζώνες, με τις κινητές κάμερες να «πιάνουν» όσους ξεπερνούν το όριο ταχύτητας κατά 11 μίλια/ώρα (περίπου 18 χλμ./ώρα) και πάνω.

κάμερες ταχύτητας

Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 40 δολάρια, αριθμός ο οποίος θα διπλασιάζεται σε περίπτωση που η παράβαση πραγματοποιηθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ετήσιες απολαβές των οδηγών των Jeep θα είναι 80.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ η αστυνομία λέει πως η λειτουργία τους δεν θα κοστίζει τίποτα στους πολίτες. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Dave Donelson, ψήφισε κατά του προγράμματος και εξήγησε γιατί παραμένει επιφυλακτικός.

«Θα επιβάλει κλήσεις σε πολίτες που πιθανότατα δεν είναι αυτοί στους οποίους θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. Θα προτιμούσα να γίνεται σε αυτούς τους μεγάλους δρόμους όπου παρατηρείται έντονη επιθετική οδήγηση παρά στον δρόμο δίπλα στο πάρκο όπου κάποιος δεν συνειδητοποιεί ότι υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά δέκα μίλια».

Τι κρατάμε:

  • Jeep Grand Cherokee με Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αναγνώρισης επιστρατεύουν στο Colorado Springs
  • Η δράση τους θα επικεντρώνεται σε περιοχές όπως, πάρκα, σχολικές και κατασκευαστικές ζώνες
  • Μετά από έναν μήνα πιλοτικής λειτουργίας, οι κάμερες αναμένεται να μοιράζουν περίπου 12 πρόστιμα την ώρα

Πηγή: Carscoops.com

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Έξυπνες κάμερες#κάμερες#κάμερες ταχύτητας
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

episimo-bikan-nees-kameres-ai-pou-grafoun-gia-kokkino-stin-paraliaki-des-pou-787210

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.12.2025

Επίσημο: Μπήκαν νέες κάμερες AI που γράφουν για κόκκινο στην παραλιακή – Δες που
oi-protes-exypnes-kameres-ai-stous-dromous-tis-athinas-afta-einai-ta-simeia-pou-tha-topothetithoun-783559

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες ΑΙ στους δρόμους της Αθήνας – Αυτά είναι τα σημεία που θα τοποθετηθούν
episimo-xekina-i-leitourgia-ton-kameron-tis-trochaias-pou-tha-moirazoun-prostima-pote-kai-pou-tha-erchetai-i-klisi-773842

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;
neo-afti-einai-i-efarmogi-sto-kinito-pou-sou-deichnei-kameres-rantar-kai-bloka-stous-dromous-787944

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Νέο: Αυτή είναι η εφαρμογή στο κινητό που σου δείχνει κάμερες, ραντάρ και μπλόκα στους δρόμους
to-nomimo-aftokollito-pinakidas-pou-xegelaei-tis-kameres-ai-tis-trochaias-pou-kindyneveis-me-fylaki-645466

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.12.2025

Το νόμιμο αυτοκόλλητο πινακίδας που “ξεγελάει” τις κάμερες AI της Τροχαίας – Πού κινδυνεύεις με φυλακή;
pano-apo-1-000-paravaseis-se-4-meres-mono-se-ena-dromo-kategrapsan-oi-exypnes-kameres-deite-se-poia-alla-simeia-bainoun-787431

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.12.2025

Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε 4 μέρες μόνο σε ένα δρόμο κατέγραψαν οι έξυπνες κάμερες – Δείτε σε ποια άλλα σημεία μπαίνουν

Πρόσφατες Ειδήσεις