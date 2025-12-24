Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 – Ποιοι προλαβαίνουν και τι να κάνετε τώρα

Τρίμηνη παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» έως 31/03/2026. Τι αλλάζει, πότε μπορεί να κλείσει νωρίτερα, τι ισχύει για τον προϋπολογισμό των 57 εκατ. ευρώ και ποια βήματα πρέπει να κάνετε.

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» παίρνει τρίμηνη παράταση: η πλατφόρμα αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 31η Μαρτίου 2026. Η παράταση αποσκοπεί στην εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται έκδοση τροποποιητικού ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες. Σημειώστε ότι η προθεσμία μπορεί να μικρύνει αν τα κονδύλια τελειώσουν νωρίτερα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έχει δηλώσει πρόθεση συνέχισης της δράσης εντός του 2026 με νέους πόρους, μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου.

Τι σημαίνει πρακτικά για όσους ετοιμάζονται να αγοράσουν

Έχετε περισσότερο χρόνο για να “κλειδώσετε” όχημα, προσφορά και παράδοση. Όμως η διαθεσιμότητα χρημάτων είναι ο πραγματικός περιορισμός: εφόσον ο προϋπολογισμός εξαντληθεί, η πλατφόρμα μπορεί να κλείσει πριν τις 31/03/2026 .

Μέχρι σήμερα, στον γ’ κύκλο έχουν ήδη καταβληθεί ενισχύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ένδειξη υψηλής απορρόφησης.

Check-list: τα σωστά βήματα για να μη χαθεί η επιδότηση

Επιλογή οχήματος & γραπτή προσφορά από επίσημο διανομέα με σαφή χρόνο παράδοσης. Ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος με όλα τα δικαιολογητικά (στοιχεία οχήματος, στοιχεία δικαιούχου, IBAN κ.λπ.). Ρητή πρόβλεψη παράδοσης μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει η πρόσκληση, για να μην μπλέξετε με τροποποιήσεις. Έγκαιρη τιμολόγηση/ταξινόμηση και ανάρτηση παραστατικών, ώστε να προχωρήσει η εκταμίευση. Παρακολούθηση ανακοινώσεων για το επικαιροποιημένο ΦΕΚ και τυχόν ειδικές ρυθμίσεις (λ.χ. για απόσυρση, φορτιστές, ΑμεΑ, νησιά).

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Ιδιώτες που έχουν ήδη προχωρημένη έρευνα αγοράς ή αναμονή παράδοσης και χρειάζονται λίγο επιπλέον χρόνο .

Επιχειρήσεις/στόλοι που οργανώνουν πολλαπλές ταξινομήσεις και θέλουν ασφάλεια προγραμματισμού μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Κάτοικοι νησιών/ευάλωτων περιοχών και κατηγορίες με πρόσθετα bonus, εφόσον ισχύουν τα ειδικά κίνητρα στον τρέχοντα κύκλο (ελέγξτε την πρόσκληση του γ’ κύκλου/ΦΕΚ).

Τι κρατάμε;