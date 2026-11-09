Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι κρύβεται πίσω από τον «συναγερμό» της ΕΕ και τι ισχύει για το αυτοκίνητο

Η είδηση που προκαλεί ανησυχία. Τι πραγματικά ανακοινώθηκε, γιατί δεν πρόκειται για έκτακτη προειδοποίηση και τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι οδηγοί

Κιτ επιβίωσης 72 ωρών, προμήθειες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οδηγίες προς τους πολίτες και αναφορές σε πολεμικά σενάρια. Τις τελευταίες ημέρες, η επικαιρότητα κατακλύζεται από δημοσιεύματα σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προετοιμασία των νοικοκυριών απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Ορισμένοι τίτλοι δημιουργούν την εντύπωση ότι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό συμβαίνει στην Ευρώπη και ότι οι ευρωπαϊκές αρχές προετοιμάζουν εσπευσμένα τον πληθυσμό για μια επικείμενη απειλή.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι αρκετά διαφορετική. Δεν «πάμε πόλεμο», δεν έρχονται εξωγήινοι, ούτε ο Γκοτζίλα(ς).

Η είδηση προέκυψε από ένα προγραμματισμένο συνέδριο

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 9ο European Civil Protection Forum, με κεντρικό θέμα «Preparing today, ready for tomorrow», δηλαδή «Προετοιμασία σήμερα, ετοιμότητα αύριο».

Δεν επρόκειτο για έκτακτη σύσκεψη που συγκλήθηκε εξαιτίας κάποιας απροσδιόριστης απειλής. Πρόκειται για θεσμό που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, συγκεντρώνοντας αρμόδιους φορείς, επιστήμονες, διασώστες, εκπροσώπους υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και ειδικούς στη διαχείριση κρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μάλιστα δημοσιοποιήσει σχετική ανακοίνωση από τις 30 Οκτωβρίου, ενημερώνοντας για τη διοργάνωση και το αντικείμενό της. Και τι συζητήθηκε στο συνέδριο; Ακριβώς όσα θα περίμενε κανείς από μια τέτοια διοργάνωση!

Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, διαχείριση δασικών πυρκαγιών, προστασία από ακραίες θερμοκρασίες, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τεχνολογικές εφαρμογές στη διάσωση, εκπαίδευση των πολιτών και συντονισμός των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στην επίσημη ατζέντα περιλαμβάνονταν ακόμη συνεδρίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική προστασία, τη διαχείριση κρίσεων με drones και ρομπότ, αλλά και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Ειρωνικό ε;

Με άλλα λόγια, σε ένα συνέδριο πολιτικής προστασίας συζητήθηκαν θέματα πολιτικής προστασίας (Ουάου!).

Το γεγονός ότι ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και η ετοιμότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη επικείμενου κινδύνου.

Οι 72 ώρες δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά τον Νοέμβριο του 2026

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων Hadja Lahbib παρουσίασε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η σύσταση για δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών ενός νοικοκυριού επί τουλάχιστον 72 ώρες, δηλαδή τρεις ημέρες. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την είδηση.

Η συγκεκριμένη σύσταση αποτελούσε ήδη μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής ετοιμότητας που είχε ανακοινωθεί στις 26 Μαρτίου 2025. Και τότε, είχε δημιουργηθεί επίσης πανικός με σενάρια για πολέμους, λιμούς και καταποντισμούς.

Επομένως, τον Νοέμβριο του 2026 δεν ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουν προμήθειες για 72 ώρες. Παρουσιάστηκαν αναλυτικότερες οδηγίες εφαρμογής μιας πολιτικής που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Οι οδηγίες έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις εθνικές αρχές και τους πολίτες να οργανώσουν καλύτερα την προετοιμασία τους.

Και το αυτοκίνητο; Χρειάζεται κι αυτό κιτ επιβίωσης 72 ωρών;

Εδώ η απάντηση είναι αρκετά απλή. Όχι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανακοίνωσε κάποια νέα υποχρέωση για κιτ επιβίωσης 72 ωρών μέσα στα αυτοκίνητα. Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν γενικότερα την ετοιμότητα του πληθυσμού και των νοικοκυριών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μικρό σύνολο εφοδίων στο αυτοκίνητο στερείται πρακτικής αξίας. Προφανώς οι περισσότερο θα το γράψετε στα… παλιά σας τα παπούτσια αλλά δοθείσης της ευκαιρίας, ας πούμε μερικά πράγματα γύρω από αυτό.

Άλλωστε, οι οδηγοί στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να φανταστούν κάποια ακραία γεωπολιτική κρίση για να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Αρκεί μια ισχυρή χιονόπτωση (Αττική Οδός vibes…), ένας αποκλεισμένος επαρχιακός δρόμος, μια πλημμύρα ή μια μηχανική βλάβη σε απομακρυσμένη περιοχή. Σε αυτή την χώρα το ζούμε το post apocalyptic κάθε μέρα σχεδόν…

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας βασικός εξοπλισμός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος.

Τι αξίζει πραγματικά να έχουμε στο αυτοκίνητο

Για έναν οδηγό που πραγματοποιεί καθημερινές μετακινήσεις ή ταξιδεύει συχνά, δεν χρειάζεται κάποια εντυπωσιακή συλλογή εξοπλισμού επιβίωσης. Μερικά απλά αντικείμενα έχουν πολύ μεγαλύτερη πρακτική αξία.

Νερό και λίγα τρόφιμα μακράς διάρκειας , με τακτική ανανέωση και προσοχή στις θερμοκρασίες αποθήκευσης.

, με τακτική ανανέωση και προσοχή στις θερμοκρασίες αποθήκευσης. Φακός και εφεδρική πηγή ενέργειας , ειδικά για περιπτώσεις νυχτερινής ακινητοποίησης.

, ειδικά για περιπτώσεις νυχτερινής ακινητοποίησης. Power bank και καλώδιο φόρτισης , ώστε να διατηρείται η δυνατότητα επικοινωνίας.

, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα επικοινωνίας. Θερμική κουβέρτα , ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

, ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Ανακλαστικό γιλέκο και βασικός εξοπλισμός πρώτων βοηθειών , προσβάσιμα και σε καλή κατάσταση.

, προσβάσιμα και σε καλή κατάσταση. Προσωπικά φάρμακα και απαραίτητα είδη, ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών.

Υπάρχει, πάντως, κάτι ακόμη σημαντικότερο από όλα τα παραπάνω. Το καλύτερο kit επιβίωσης σε ότι αφορά το αυτοκίνητο, είναι η κατάσταση του ίδιου του οχήματος.

Τα ελαστικά, η μπαταρία, τα φρένα, ο φωτισμός, οι υαλοκαθαριστήρες και τα απαραίτητα υγρά πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Στις χειμερινές μετακινήσεις, ο κατάλληλος εξοπλισμός για χιόνι και πάγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Eισπνοή… εκπνοή…

Η ευρωπαϊκή σύσταση για τις 72 ώρες είναι πραγματική. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες επίσης. Αυτό που δεν τεκμηριώνεται είναι η παρουσίασή τους ως ένδειξη κάποιου αιφνίδιου συναγερμού για μια επικείμενη καταστροφή.

Προέκυψαν από τις εργασίες ενός προγραμματισμένου, διετούς συνεδρίου πολιτικής προστασίας και αποτελούν συνέχεια μιας στρατηγικής που είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2025. Το να γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πρώτες ώρες μιας κρίσης είναι χρήσιμο. Το να διαθέτουμε ένα συντηρημένο αυτοκίνητο και μερικά βασικά εφόδια είναι επίσης χρήσιμο.

Δεν χρειάζεται, όμως, να θεωρούμε κάθε οδηγία πολιτικής προστασίας προάγγελο κάποιας επερχόμενης συμφοράς. Ψυχραιμία.