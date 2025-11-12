Κλείνει για τον υπόλοιπο Νοέμβριο τμήμα της Λ. Ποσειδώνος- Δες σε ποιο σημείο

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στη Λ. Ποσειδώνος

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, στο ρεύμα προς Σούνιο, περιοχής Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Γλυφάδας.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει από τις 13/11 έως και τις 30/11, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Επίσης, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, την 13/11, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: Astynomia.gr

