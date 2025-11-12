quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλείνει για τον υπόλοιπο Νοέμβριο τμήμα της Λ. Ποσειδώνος- Δες σε ποιο σημείο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
Autotypos Team
kleinei-gia-ton-ypoloipo-noemvrio-tmima-tis-l-poseidonos-des-se-poio-simeio-689096

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στη Λ. Ποσειδώνος

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, στο ρεύμα προς Σούνιο, περιοχής Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Γλυφάδας.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει από τις 13/11 έως και τις 30/11, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Επίσης, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, την 13/11, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: Astynomia.gr

Όλες οι ειδήσεις

Εντυπωσιακό full hybrid SUV με 200 ίππους, κατανάλωση 4,7 lt/100 km και μηδενικά Τέλη – Ποιο είναι;

Premium coupe SUV για οικογένεια: Οι 3 επιλογές που πρέπει να δεις

Γιατί οι ζώνες ασφαλείας έχουν μια θηλιά και ένα κουμπί; – Αυτά που δεν ήξερες

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΕΛΑΣ#κυκλοφοριακές ρυθμίσεις#λεωφόρος Ποσειδώνος
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

etsi-eklevan-ta-lefta-tou-kosmaki-me-pseftikes-angelies-aftokiniton-751696

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.04.2025

Έτσι έκλεβαν τα λεφτά του κοσμάκη με ψεύτικες αγγελίες αυτοκινήτων
saronei-i-trochaia-34-000-elegchous-se-15-imeres-i-paravasi-ton-350-evro-pou-kynigoun-771046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.11.2025

Σαρώνει η Τροχαία: 34.000 ελέγχους σε 15 ημέρες – Η παράβαση των 350 ευρώ που κυνηγούν
des-pos-to-volkswagen-polo-giortazei-ta-50-chronia-ntriftarontas-video-781010

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.10.2025

Δες πως το Volkswagen Polo γιορτάζει τα 50 χρόνια ντριφτάροντας (video)
28i-oktovriou-deite-ta-metra-pou-pairnei-i-trochaia-754240

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.10.2025

28η Οκτωβρίου: Δείτε τα μέτρα που παίρνει η Τροχαία
exarthrothike-egklimatiki-organosi-pou-eiche-klepsei-pano-apo-2-ekat-evro-apo-to-elliniko-dimosio-deite-ta-aftokinita-pou-kataschethikan-video-779603

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.10.2025

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε κλέψει πάνω από 2 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο – Δείτε τα αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν (video)
telos-oi-synomilies-gia-ta-bloka-sto-viber-synelifthisan-oi-diacheiristes-kindynevoun-ta-perissotera-apo-200-000-meli-769242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Τέλος οι συνομιλίες για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

Πρόσφατες Ειδήσεις