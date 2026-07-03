Κλείνει η μία λωρίδα στη Σταδίου για όλο το καλοκαίρι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σταδίου από σήμερα (3/7) έως το τέλος Αυγούστου – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από τις 3 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σε κτίριο επί της οδού Σταδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι παρεμβάσεις θα επηρεάζουν το τμήμα της οδού Σταδίου μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Βουκουρεστίου, στον Δήμο Αθηναίων. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιείται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, δηλαδή στη λεωφορειολωρίδα, ενώ η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων θα συνεχίζεται κανονικά από τις εναπομείνασες λωρίδες του δρόμου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις νυχτερινές ώρες, από 00:01 έως 05:30, με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όχληση στην καθημερινή κυκλοφορία. Από το πρόγραμμα των εργασιών εξαιρούνται οι επίσημες αργίες, καθώς και η προηγούμενη ημέρα αυτών. Παράλληλα, οι περιορισμοί δεν θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου στην ευρύτερη περιοχή έχουν προγραμματιστεί ή προκύψουν έκτακτες εκδηλώσεις ή άλλα γεγονότα που επηρεάζουν το οδικό δίκτυο.

Παρότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ώρες μειωμένης κυκλοφορίας, οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να αναμένουν πιθανές καθυστερήσεις ή αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο, να μειώνουν ταχύτητα όπου απαιτείται και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή και οδική σήμανση, καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας και η ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Όσοι μετακινούνται συχνά στο κέντρο της πρωτεύουσας καλό είναι να προγραμματίζουν εγκαίρως τη διαδρομή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2026.

Πηγή: Astynomia.gr