quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλείνει σήμερα η Αττική Οδός – Δες σε ποιο ύψος, τι ώρα και μέχρι πότε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.03.2026
AutoTypos Team
kleinei-simera-i-attiki-odos-des-se-poio-ypsos-ti-ora-kai-mechri-pote-698313

Ολικός αποκλεισμός στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος Α/Κ Φυλής το βράδυ 6/3 και 7/3 (21.00–09.00). Δες την εκτροπή.

Ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού θα εφαρμοστεί σήμερα το βράδυ, λόγω εργασιών συντήρησης στην οροφή της διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Φυλής. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και θα επαναληφθούν και την επόμενη ημέρα, στο ίδιο ωράριο.

Πότε κλείνει και σε ποιο ύψος

Ο αποκλεισμός ισχύει στις 6 και 7-3-2026, από 21.00 έως 09.00 της επόμενης ημέρας.

Το κλείσιμο αφορά ολική διακοπή κυκλοφορίας στην Αττική Οδό στο ύψος της χ/θ Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή του Δήμου Φυλής, στο ύψος του Α/Κ Φυλής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς θα γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας

Για τα οχήματα που κινούνται από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο ή Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής, έξοδος 6.

Στη συνέχεια, μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή στα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, καθώς η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εκτροπές.

Τι κρατάμε;

  • Ολικός αποκλεισμός στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στις 6 και 7-3-2026

  • Ωράριο αποκλεισμού 21.00–09.00


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • Σημείο αποκλεισμού στο ύψος χ/θ Α 19,000, περιοχή Α/Κ Φυλής

  • Εκτροπή στην έξοδο 6 Φυλής και επανείσοδος από διόδια Φυλής Ανατολικά

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική Οδός#έργα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poia-tmimata-tis-attikis-odou-kleinoun-oloklirotika-to-vrady-des-parakampseis-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Ποια τμήματα της Αττικής Οδού κλείνουν ολοκληρωτικά το βράδυ; – Δες παρακάμψεις
kykloforiako-chaos-stin-attiki-ti-leei-ekprosopos-tis-astynomias-742275

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2026

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Τι λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας
i-attiki-odos-sto-kokkino-logo-syntirisis-sti-siranga-liosion-to-schedio-tis-trochaias-663770

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.02.2026

Η Αττική Οδός «στο κόκκινο» λόγω συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων – Το σχέδιο της Τροχαίας
kleisti-i-attiki-odos-eos-avrio-deftera-to-proi-i-anakoinosi-tis-el-as-682392

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.02.2026

Κλειστή η Αττική Οδός έως αύριο Δευτέρα το πρωί – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
ta-nea-seat-ibiza-kai-arona-irthan-stin-ellada-analytikos-timokatalogos-790651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.01.2026

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona ήρθαν στην Ελλάδα – Αναλυτικός τιμοκατάλογος
attiki-21chronos-piastike-na-odigei-methysmenos-kai-pige-na-xefygei-apo-to-bloko-des-ti-poini-efage-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε

Πρόσφατες Ειδήσεις