Κλείνει σήμερα η Αττική Οδός – Δες σε ποιο ύψος, τι ώρα και μέχρι πότε

Ολικός αποκλεισμός στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο στο ύψος Α/Κ Φυλής το βράδυ 6/3 και 7/3 (21.00–09.00). Δες την εκτροπή.

Ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού θα εφαρμοστεί σήμερα το βράδυ, λόγω εργασιών συντήρησης στην οροφή της διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Φυλής. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και θα επαναληφθούν και την επόμενη ημέρα, στο ίδιο ωράριο.

Πότε κλείνει και σε ποιο ύψος

Ο αποκλεισμός ισχύει στις 6 και 7-3-2026, από 21.00 έως 09.00 της επόμενης ημέρας.

Το κλείσιμο αφορά ολική διακοπή κυκλοφορίας στην Αττική Οδό στο ύψος της χ/θ Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή του Δήμου Φυλής, στο ύψος του Α/Κ Φυλής.

Πώς θα γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας

Για τα οχήματα που κινούνται από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο ή Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής, έξοδος 6.

Στη συνέχεια, μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή στα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση, καθώς η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εκτροπές.

