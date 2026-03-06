Κλείνει το κέντρο της Αθήνας για τον Ημιμαραθώνιο την Κυριακή – Δες αναλυτικά δρόμους και ώρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας. Διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης στάθμευσης, με ώρες ανά δρόμο.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 το κέντρο της Αθήνας θα επηρεαστεί σημαντικά από τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026 και τους παράλληλους αγώνες. Θα ισχύσουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές λεωφόρους, οδούς και πλατείες, μαζί με περιορισμούς στην κάθετη διέλευση από τη διαδρομή.

Ώρες διεξαγωγής αγώνων

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026, 08:00 έως 10:00.

Παράλληλοι αγώνες την ίδια ημέρα

Family Run και SPECIAL OLYMPIC HELLAS & ΑμεΑ, 11:45 έως 12:07

Αγώνας δρόμου 5 km, 12:15 έως 14:10

Διαδρομή Ημιμαραθωνίου, εκκίνηση και τερματισμός

Εκκίνηση και τερματισμός στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Η διαδρομή περνά από Πανεπιστημίου, Αιόλου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Βασ. Αμαλίας, Αθ. Διάκου, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Ακαδημίας, Χαλκοκονδύλη, Πατησίων, με αναστροφές στη Σοφίας Σλήμαν και στην Κεφαλληνίας, και επιστροφή προς Σύνταγμα.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δρόμοι και ώρες

Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό όπου αναφέρεται.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας

Και στα δύο ρεύματα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη στο τμήμα μεταξύ Βασ. Όλγας και Συγγρού , 07:00 έως 14:00

Στο τμήμα μεταξύ Βασ. Όλγας και Πανεπιστημίου , 05:00 έως 15:00









Στο τμήμα μεταξύ Σουρή και Βασ. Σοφίας, διακοπή στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από 14:00 Σαββάτου 7/3/2026 έως 14:00 Κυριακής 8/3/2026

Πανεπιστημίου

Σε όλο το μήκος, 07:00 έως 14:00

Σταδίου

Σε όλο το μήκος, 07:00 έως 14:00

Από Αμερικής έως Πλ. Συντάγματος, σταδιακά 06:00 έως 14:00

Ακαδημίας

Σε όλο το μήκος, 07:00 έως 14:00

Σόλωνος

Σε όλο το μήκος, 07:00 έως 14:00

Πλατείες

Πλατεία Ομονοίας , 07:00 έως 14:00

Πλατεία Συντάγματος, 07:00 έως 14:00

Φιλελλήνων

Σε όλο το μήκος, 07:00 έως 14:00

Πατησίων, Γ’ Σεπτεμβρίου, Μάρνη

Πατησίων 28ης Οκτωβρίου από Αγ. Μελετίου έως Πλ. Ομονοίας , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Γ’ Σεπτεμβρίου από Πλ. Ομονοίας έως Μάρνη , 07:00 έως 14:00

Μάρνη από Πλ. Βάθης έως Πατησίων, 07:00 έως 14:00

Βασ. Όλγας, Συγγρού, Καλλιρρόης, Αθ. Διάκου

Λεωφ. Βασ. Όλγας σε όλο το μήκος, και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Λεωφ. Συγγρού από Αμ. Φραντζή έως Βασ. Αμαλίας , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Καλλιρρόης από Αμ. Φραντζή έως Αθ. Διάκου , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Αθ. Διάκου σε όλο το μήκος, ρεύμα προς Λεωφ. Συγγρού, 07:00 έως 14:00

Περιοχή Βασ. Σοφίας και γύρω οδοί

Ηρ. Αττικού , 07:00 έως 14:00

Αραβαντινού , 07:00 έως 14:00

Ησιόδου , 07:00 έως 14:00

Ρηγίλλης , 07:00 έως 14:00

Ανώνυμη οδός δίπλα στο Πάρκο Ελευθερίας , 07:00 έως 14:00

Κόκκαλη , 07:00 έως 14:00

Μονής Πετράκη από Υψηλάντου έως Βασ. Σοφίας , 07:00 έως 14:00

Χατζηκώστα , 07:00 έως 14:00

Ζαχάρωφ , 07:00 έως 14:00

Τσόχα από Π. Κυριακού έως Βασ. Σοφίας, 07:00 έως 14:00

Πειραιώς και Αθηνάς

Π. Τσαλδάρη Πειραιώς από Ιερά Οδό έως Πλ. Ομονοίας , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Αθηνάς από Σοφοκλέους έως Πλ. Ομονοίας, και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως, Αρδηττού

Λεωφ. Βουλιαγμένης από Τιμολέοντος έως Αρδηττού , ρεύμα προς Αθ. Διάκου , 07:00 έως 14:00

Ηλιουπόλεως από Υμηττού έως Τιμολέοντος , ρεύμα προς Αθ. Διάκου , 07:00 έως 14:00

Αρδηττού από Βουλιαγμένης έως Βασ. Όλγας, και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου από Βασ. Όλγας έως Βασ. Αλεξάνδρου , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Λεωφ. Βασ. Σοφίας από Φειδιππίδου έως Βασ. Κωνσταντίνου , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00 , με εξαίρεση την κάθετη Παπαδιαμαντοπούλου

Λεωφ. Κηφισίας από Πανόρμου έως Φειδιππίδου , ρεύμα προς Βασ. Σοφίας , 07:00 έως 14:00

Λεωφ. Αλεξάνδρας από Πανόρμου έως Λεωφ. Κηφισίας , ρεύμα προς Λεωφ. Κηφισίας , 07:00 έως 14:00

Λεωφ. Αλεξάνδρας από Μουστοξύδη έως Πατησίων , ρεύμα προς Πατησίων , 07:00 έως 14:00

Λεωφ. Μεσογείων από Λεωφ. Κατεχάκη έως Πύργο Αθηνών , και στα δύο ρεύματα, 07:00 έως 14:00

Φειδιππίδου από Μιχαλακοπούλου έως Λεωφ. Κηφισίας , 07:00 έως 14:00

Θηβών από Παπαδιαμαντοπούλου έως Λεβαδείας , ρεύμα προς Λεωφ. Μεσογείων , 07:00 έως 14:00

Μιχαλακοπούλου από Ιλισίων έως Λεωφ. Μεσογείων, ρεύμα προς Λεωφ. Μεσογείων, 07:00 έως 14:00

Κάθετες διελεύσεις που θα επιτρέπονται με έλεγχο

Η κάθετη διέλευση από τη διαδρομή δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους:

Πατησίων 28ης Οκτωβρίου και Αγ. Μελετίου

Βασ. Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, μόνο για οχήματα Πυροσβεστικής

Βασ. Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου

Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη

Βασ. Σοφίας και Ρηγίλλης, μόνο για Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Γεωργίου

Βασ. Κωνσταντίνου και Ηρώδου Αττικού

Ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια

Για μετακινήσεις που είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, υπάρχουν ενδεικτικές διαδρομές ανά κατεύθυνση:

Προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνα μέσω Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Κηφισίας, Κατεχάκη, Π. Κανελλοπούλου και συνέχεια προς Καρέα ή Κοκκινοπούλου

Από τις ίδιες περιοχές προς κέντρο μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Πανόρμου, Αλεξάνδρας

Προς νότια προάστια μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και Συγγρού προς Ποσειδώνος ή μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Καλλιρρόης προς Βουλιαγμένης

Προς δυτικά προάστια μέσω Ευελπίδων, Πριγκιποννήσων, Κων. Τσαλδάρη και συνέχεια προς Πατησίων μετά το ύψος Αγ. Μελετίου ή προς Κηφισίας και Αττική Οδό, ανάλογα με τον προορισμό

Εναλλακτικά μέσω Πατησίων και Αγαθουπόλεως προς Αχαρνών και συνέχεια προς ΝΕΟ Αθηνών Λαμίας

Τηλέφωνα ενημέρωσης για τους πολίτες

Για διευκρινίσεις και καθοδήγηση για εναλλακτικές διαδρομές λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων:

Σάββατο 7-3-2026 , 08:00 έως 22:00

Κυριακή 8-3-2026, από 06:00 έως τη λήξη της εκδήλωσης

Τηλέφωνα:

210 8708237

210 8708238

210 8708239

Τι κρατάμε;