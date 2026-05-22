Κλείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης – Δες για ποιο διάστημα και γιατί

Εκτός λειτουργίας η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης – Ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο μετακινήσεων από τον ΟΑΣΘ

Εκτός λειτουργίας θα μείνει προσωρινά η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι δοκιμές των νέων συστημάτων και η κυκλοφορία των συρμών στο νέο τμήμα του δικτύου.

Η απόφαση προέκυψε έπειτα από σύσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, και των αρμόδιων φορέων συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων: Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ και THEMA.

Επιστρέψει η ειδική γραμμή Μ1

Για το διάστημα που το Μετρό θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ ενεργοποιεί ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο μετακινήσεων, στα πρότυπα εκείνου που είχε εφαρμοστεί και στην προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό επιστρέφει η ειδική γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί ως ημι-εξπρές, ακολουθώντας ουσιαστικά τον βασικό άξονα του Μετρό.

Η διαδρομή της θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατίας και Μοναστηρίου. Η γραμμή θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 05:00 έως τις 00:00.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι γραμμές 3 (ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός), 31 (Βούλγαρη – ΚΤΕΛ) και 39 (Κηφισιά – Δικαστήρια), ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των πολιτών.

Για την εφαρμογή του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ προχωρά και σε αναστολή αδειών οδηγών και σταθμαρχών για όλο το διάστημα της διακοπής λειτουργίας του Μετρό.

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν πως πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο στην ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που θα αποτελέσει σημαντική αναβάθμιση για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.