quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλείνουν από σήμερα τμήματα των Εθνικών Οδών Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου – Δες για πόσο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.11.2025
Στέλιος Παππάς
kleinoun-apo-simera-tmimata-ton-ethnikon-odon-athinon-lamias-kai-athinon-korinthou-des-gia-poso-666755

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: κλειστές λωρίδες/ολιγόλεπτες διακοπές σε Αθηνών-Κορίνθου και καθημερινή δεξιά λωρίδα σε Αθηνών-Λαμίας.

Εξαιτίας μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας με υπερμεγέθη συρμούς, τίθενται προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Τα μέτρα ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, και επεκτείνονται με εναλλακτικές ημερομηνίες (ανάλογα με την πρόοδο των μεταφορών).

Αθηνών-Κορίνθου: νύχτα εργασιών και ολιγόλεπτες διακοπές

  • Πότε: από 22:00 της 24-11-2025 (εναλλακτικά: 26/27/30-11 ή 01/02/03/04/07/08/09/10/11-12-2025) έως 06:00 της επόμενης.

  • Πού/Τι: ολιγόωρος αποκλεισμός μεσαίας & δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α., από χ/θ 25,600 έως 26,100 στο ρεύμα προς Κόρινθο.

  • Επιπλέον, κρίσιμο: ολιγόλεπτος ολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων στην περιοχή των διοδίων Ελευσίνας, καθώς και της εισόδου της νότιας παράπλευρης προς Αθήνα, 02:00–05:00 της 25-11-2025 (εναλλακτικά: 27/28-11 ή 01/02/03/04/05/08/09/10/11/12-12-2025).

Σημείωση: Οι «εναλλακτικές» ημερομηνίες δηλώνουν παράθυρα ενεργοποίησης, ανάλογα με την πραγματική κίνηση του κομβόι.

Αθηνών-Λαμίας: καθημερινός αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (προς Λαμία)

  • Πότε: καθημερινά 03:00–17:00, από Δευτέρα 24-11-2025 έως Παρασκευή 12-12-2025.

  • Πού/Τι: αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας από χ/θ 15,570 (είσοδος από Α/Κ Μεταμόρφωσης) έως χ/θ 67,655, ρεύμα προς Λαμία.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

  • Επαλήθευση ημέρας: πριν ξεκινήσεις, δες αν είναι μία από τις ενεργές/εναλλακτικές ημερομηνίες Αθηνών-Κορίνθου (ειδικά αν κινείσαι μεταξύ 22:00–06:00 ή 02:00–05:00 στην Ελευσίνα).

  • Χρονικός προγραμματισμός: για Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία) προτίμησε εκτός 03:00–17:00 αν μπορείς, καθώς η δεξιά λωρίδα θα είναι κλειστή για μεγάλο μήκος.

  • Ταχύτητα & αποστάσεις: θα υπάρχουν κώνοι/πινακίδες και πιθανή αστάθεια ροής. Κράτησε χαμηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερες αποστάσεις.

  • Εναλλακτικές διαδρομές: όπου είναι εφικτό, αξιοποίησε παράπλευρο δίκτυο/αστικούς άξονες ή προγραμμάτισε διαφορετικό ωράριο διέλευσης.

  • Σήμανση/Οδηγίες: ακολούθησε υποδείξεις τροχονόμων και εργοταξιακή σήμανση∙ οι ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές καθώς κινείται το κονβόι.

Τι κρατάμε;

  • Αθηνών-Κορίνθου: νυχτερινοί αποκλεισμοί λωρίδων και ολιγόλεπτες ολικές διακοπές στα διόδια Ελευσίνας σε συγκεκριμένα παράθυρα ημερομηνιών.

  • Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία): καθημερινός αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας 03:00–17:00 από 24/11 έως 12/12 σε μεγάλο μήκος.

  • Ασφάλεια & ροή: ακολούθησε σήμανση και τροχονόμους, προγραμμάτισε με χρόνο ασφαλείας ή εναλλακτικές.

Όλες οι ειδήσεις

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;

Skoda Karoq Sportline: 5 λόγοι που είναι το απόλυτο σπορτίφ C-SUV

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#εθνική οδός#Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poliseis-aftokiniton-ilektrika-kai-yvridika-kalyptoun-45-636955

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.11.2025

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%
formula-1-pros-tin-exodo-o-ceo-tis-aston-martin-meta-to-gp-tou-las-vegkas-783926

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.11.2025

Formula 1: Προς την έξοδο ο CEO της Aston Martin μετά το GP του Λας Βέγκας
afto-to-minyma-esteile-o-ceo-tis-bugatti-se-influencer-pou-apeilouse-na-ftiaxei-exartimata-se-3d-printer-779961

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.11.2025

Αυτό το μήνυμα έστειλε ο CEO της Bugatti σε influencer που απειλούσε να φτιάξει εξαρτήματα σε 3D printer
to-ilektriko-van-pou-kerdise-ton-titlo-tou-van-tis-chronias-echei-kai-rekor-guinness-gia-tin-aftonomia-tou-783773

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.11.2025

Το ηλεκτρικό van που κέρδισε τον τίτλο του “Van της Χρονιάς” έχει και ρεκόρ Guinness για την αυτονομία του
apeleftheronontai-theseis-parking-ston-dimo-athinaion-ti-echei-symvei-783847

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.11.2025

Απελευθερώνονται θέσεις parking στον Δήμο Αθηναίων – Τι έχει συμβεί;
pelatis-gronthokopise-odigo-taxi-ston-peiraia-ti-synevi-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.11.2025

Πελάτης γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί στον Πειραιά – Τι συνέβη;

Πρόσφατες Ειδήσεις