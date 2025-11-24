Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: κλειστές λωρίδες/ολιγόλεπτες διακοπές σε Αθηνών-Κορίνθου και καθημερινή δεξιά λωρίδα σε Αθηνών-Λαμίας.
Εξαιτίας μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας με υπερμεγέθη συρμούς, τίθενται προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Τα μέτρα ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, και επεκτείνονται με εναλλακτικές ημερομηνίες (ανάλογα με την πρόοδο των μεταφορών).
Αθηνών-Κορίνθου: νύχτα εργασιών και ολιγόλεπτες διακοπές
-
Πότε: από 22:00 της 24-11-2025 (εναλλακτικά: 26/27/30-11 ή 01/02/03/04/07/08/09/10/11-12-2025) έως 06:00 της επόμενης.
-
Πού/Τι: ολιγόωρος αποκλεισμός μεσαίας & δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α., από χ/θ 25,600 έως 26,100 στο ρεύμα προς Κόρινθο.
-
Επιπλέον, κρίσιμο: ολιγόλεπτος ολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων στην περιοχή των διοδίων Ελευσίνας, καθώς και της εισόδου της νότιας παράπλευρης προς Αθήνα, 02:00–05:00 της 25-11-2025 (εναλλακτικά: 27/28-11 ή 01/02/03/04/05/08/09/10/11/12-12-2025).
Σημείωση: Οι «εναλλακτικές» ημερομηνίες δηλώνουν παράθυρα ενεργοποίησης, ανάλογα με την πραγματική κίνηση του κομβόι.
Αθηνών-Λαμίας: καθημερινός αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (προς Λαμία)
-
Πότε: καθημερινά 03:00–17:00, από Δευτέρα 24-11-2025 έως Παρασκευή 12-12-2025.
-
Πού/Τι: αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας από χ/θ 15,570 (είσοδος από Α/Κ Μεταμόρφωσης) έως χ/θ 67,655, ρεύμα προς Λαμία.
Τι να προσέξουν οι οδηγοί
-
Επαλήθευση ημέρας: πριν ξεκινήσεις, δες αν είναι μία από τις ενεργές/εναλλακτικές ημερομηνίες Αθηνών-Κορίνθου (ειδικά αν κινείσαι μεταξύ 22:00–06:00 ή 02:00–05:00 στην Ελευσίνα).
-
Χρονικός προγραμματισμός: για Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία) προτίμησε εκτός 03:00–17:00 αν μπορείς, καθώς η δεξιά λωρίδα θα είναι κλειστή για μεγάλο μήκος.
-
Ταχύτητα & αποστάσεις: θα υπάρχουν κώνοι/πινακίδες και πιθανή αστάθεια ροής. Κράτησε χαμηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερες αποστάσεις.
-
Εναλλακτικές διαδρομές: όπου είναι εφικτό, αξιοποίησε παράπλευρο δίκτυο/αστικούς άξονες ή προγραμμάτισε διαφορετικό ωράριο διέλευσης.
-
Σήμανση/Οδηγίες: ακολούθησε υποδείξεις τροχονόμων και εργοταξιακή σήμανση∙ οι ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές καθώς κινείται το κονβόι.
Τι κρατάμε;
-
Αθηνών-Κορίνθου: νυχτερινοί αποκλεισμοί λωρίδων και ολιγόλεπτες ολικές διακοπές στα διόδια Ελευσίνας σε συγκεκριμένα παράθυρα ημερομηνιών.
-
Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία): καθημερινός αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας 03:00–17:00 από 24/11 έως 12/12 σε μεγάλο μήκος.
-
Ασφάλεια & ροή: ακολούθησε σήμανση και τροχονόμους, προγραμμάτισε με χρόνο ασφαλείας ή εναλλακτικές.
Όλες οι ειδήσεις
Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές
Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;
Skoda Karoq Sportline: 5 λόγοι που είναι το απόλυτο σπορτίφ C-SUV