Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού σήμερα το βράδυ – Δες σε ποιο ύψος

Κλείνει απόψε η Αττική Οδός από τις 23:30 έως τις 06:00. Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί και πότε επαναλαμβάνεται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους κινηθούν στην Αττική Οδό σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, καθώς έχει προγραμματιστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα σε συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Η διακοπή θα εφαρμοστεί στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μεσογείων, στην περιοχή της Παιανίας, από τις 23:30 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής. Κατά το ίδιο διάστημα θα κλείσει και η γέφυρα που συνδέει τα δύο ΣΕΑ και επιτρέπει τη μετάβαση από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο άλλο.

Παρότι γίνεται λόγος για πλήρη διακοπή στο κύριο οδόστρωμα, η κυκλοφορία δεν θα σταματήσει συνολικά. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσα από τις ράμπες των ΣΕΑ Μεσογείων και θα επανεισέρχονται αμέσως μετά στην Αττική Οδό.

Πρόκειται για το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο αντικριστοί σταθμοί εξυπηρέτησης, κοντά στο ξενοδοχείο Holiday Inn και στις πρώην εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

Η πλήρης διακοπή αφορά:

το κύριο οδόστρωμα προς αεροδρόμιο,

το κύριο οδόστρωμα προς Ελευσίνα,

τη συνδετήρια γέφυρα ανάμεσα στα δύο ΣΕΑ.

Οι εργασίες σχετίζονται με προγραμματισμένη επιθεώρηση της κατασκευής της γέφυρας που συνδέει τους δύο σταθμούς εξυπηρέτησης.

Ποιες ώρες θα ισχύσει η διακοπή

Η πρώτη φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστεί απόψε.

Ημερομηνία Έναρξη Λήξη Πέμπτη 16 Ιουλίου 23:30 06:00 της Παρασκευής Δευτέρα 20 Ιουλίου 23:30 06:00 της Τρίτης

Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η ίδια διακοπή θα επαναληφθεί το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου, με το ίδιο ωράριο.

Πώς θα κινούνται τα οχήματα

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα αυτοκίνητα δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψουν την ευρύτερη ζώνη της Αττικής Οδού ή να ακολουθήσουν μεγάλη παράκαμψη μέσα από το τοπικό οδικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις θα γίνεται ως εξής:

Τα οχήματα θα εξέρχονται από το κύριο οδόστρωμα μέσω της ράμπας εξόδου των ΣΕΑ Μεσογείων. Θα κινούνται μέσα από τον χώρο του αντίστοιχου σταθμού εξυπηρέτησης. Θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό από τη ράμπα εισόδου του ίδιου ΣΕΑ.

Στην πράξη, η ροή θα παραμένει δυνατή, αλλά θα μεταφέρεται προσωρινά από τις κύριες λωρίδες στις παράπλευρες ράμπες των σταθμών.

Κλείνει και η γέφυρα των ΣΕΑ Μεσογείων

Παράλληλα με τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, θα κλείσει πλήρως και η συνδετήρια γέφυρα μεταξύ των ΣΕΑ Μεσογείων.

Η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιείται από οδηγούς που θέλουν να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποιώντας ουσιαστικά αναστροφή μέσω των δύο σταθμών εξυπηρέτησης.

Από τις 23:30 έως τις 06:00 αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι διαθέσιμη. Όποιος χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετικό κόμβο.

Τι κρατάμε;