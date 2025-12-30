Κλείνουν οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα στις 31/12 – Δες ώρες και γιατί

Διακοπές κυκλοφορίας γύρω από Σύνταγμα & Πεδίον του Άρεως την 31/12–1/1 λόγω εκδηλώσεων. Δες ώρες, οδούς και χρήσιμες οδηγίες.
Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς σε Πλατεία Συντάγματος και Πεδίον του Άρεως, η Ελληνική Αστυνομία επιβάλλει προσωρινή, σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 20:00, έως το πέρας των εκδηλώσεων την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.
Ποιες οδοί κλείνουν
Οι ρυθμίσεις αφορούν περιοχή Δήμου Αθηναίων ως εξής:
-
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας: από Σέκερη έως Πανεπιστημίου.
-
Λ. Αλεξάνδρας: από Μουστοξύδη έως Πατησίων και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη (ρεύμα προς Πατησίων).
-
Λ. Αμαλίας: σε όλο το μήκος.
-
Λ. Συγγρού: από Λ. Αμαλίας έως Δ. Αρεοπαγίτου.
-
Μαυρομματαίων: σε όλο το μήκος.
-
Πλατεία Συντάγματος: σε όλο το μήκος.
-
Σταδίου: από Αμερικής έως Β. Γεωργίου Α΄ και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη.
-
Φιλελλήνων: σε όλο το μήκος και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη.
Πώς να κινηθείς χωρίς ταλαιπωρία
-
Απόφυγε τις παραπάνω οδούς εντός του διαστήματος ισχύος.
-
Προγραμμάτισε νωρίτερα τις μετακινήσεις σου στο κέντρο.
-
Παρακολούθησε τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.
-
Αν κινηθείς με ταξί, συντόνισε σημείο αποβίβασης/επιβίβασης εκτός των αποκλεισμένων ζωνών.
-
Για ΜΜΜ, έλεγξε τυχόν λειτουργικές προσαρμογές σε λεωφορεία/τραμ/μετρό πριν ξεκινήσεις (πιθανές τοπικές τροποποιήσεις διαδρομών γύρω από τις εκδηλώσεις).
Τι κρατάμε;
-
Ώρες ισχύος: από 31/12, 20:00 έως 1/1 (πέρας εκδηλώσεων).
-
Σημεία: Σύνταγμα & Πεδίον του Άρεως με εκτεταμένες διακοπές σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Β. Σοφίας (τμήμα), Συγγρού (τμήμα), Σταδίου (τμήμα), Αλεξάνδρας (τμήμα), Μαυρομματαίων.
-
Σύσταση ΕΛ.ΑΣ.: αποφυγή διέλευσης, τήρηση σήμανσης και οδηγιών τροχονόμων.