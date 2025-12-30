quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλείνουν οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα στις 31/12 – Δες ώρες και γιατί

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
AutoTypos Team
kleinoun-oi-dromoi-gyro-apo-to-syntagma-stis-31-12-des-ores-kai-giati-669237

Διακοπές κυκλοφορίας γύρω από Σύνταγμα & Πεδίον του Άρεως την 31/12–1/1 λόγω εκδηλώσεων. Δες ώρες, οδούς και χρήσιμες οδηγίες.

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς σε Πλατεία Συντάγματος και Πεδίον του Άρεως, η Ελληνική Αστυνομία επιβάλλει προσωρινή, σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 20:00, έως το πέρας των εκδηλώσεων την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.

Ποιες οδοί κλείνουν

Οι ρυθμίσεις αφορούν περιοχή Δήμου Αθηναίων ως εξής:

Πώς να κινηθείς χωρίς ταλαιπωρία

  • Απόφυγε τις παραπάνω οδούς εντός του διαστήματος ισχύος.

  • Προγραμμάτισε νωρίτερα τις μετακινήσεις σου στο κέντρο.

  • Παρακολούθησε τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

  • Αν κινηθείς με ταξί, συντόνισε σημείο αποβίβασης/επιβίβασης εκτός των αποκλεισμένων ζωνών.

  • Για ΜΜΜ, έλεγξε τυχόν λειτουργικές προσαρμογές σε λεωφορεία/τραμ/μετρό πριν ξεκινήσεις (πιθανές τοπικές τροποποιήσεις διαδρομών γύρω από τις εκδηλώσεις).

Τι κρατάμε;

  • Ώρες ισχύος: από 31/12, 20:00 έως 1/1 (πέρας εκδηλώσεων).

  • Σημεία: Σύνταγμα & Πεδίον του Άρεως με εκτεταμένες διακοπές σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Β. Σοφίας (τμήμα), Συγγρού (τμήμα), Σταδίου (τμήμα), Αλεξάνδρας (τμήμα), Μαυρομματαίων.

  • Σύσταση ΕΛ.ΑΣ.: αποφυγή διέλευσης, τήρηση σήμανσης και οδηγιών τροχονόμων.

#Αθήνα#κλειστοί δρόμοι#πλατεία Συντάγματος#Πρωτοχρονιά
