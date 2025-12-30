Κλείνουν οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα στις 31/12 – Δες ώρες και γιατί

Διακοπές κυκλοφορίας γύρω από Σύνταγμα & Πεδίον του Άρεως την 31/12–1/1 λόγω εκδηλώσεων. Δες ώρες, οδούς και χρήσιμες οδηγίες.

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς σε Πλατεία Συντάγματος και Πεδίον του Άρεως, η Ελληνική Αστυνομία επιβάλλει προσωρινή, σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 20:00, έως το πέρας των εκδηλώσεων την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.

Ποιες οδοί κλείνουν

Οι ρυθμίσεις αφορούν περιοχή Δήμου Αθηναίων ως εξής:

Πώς να κινηθείς χωρίς ταλαιπωρία

Απόφυγε τις παραπάνω οδούς εντός του διαστήματος ισχύος.

Προγραμμάτισε νωρίτερα τις μετακινήσεις σου στο κέντρο.

Παρακολούθησε τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αν κινηθείς με ταξί, συντόνισε σημείο αποβίβασης/επιβίβασης εκτός των αποκλεισμένων ζωνών.

Για ΜΜΜ, έλεγξε τυχόν λειτουργικές προσαρμογές σε λεωφορεία/τραμ/μετρό πριν ξεκινήσεις (πιθανές τοπικές τροποποιήσεις διαδρομών γύρω από τις εκδηλώσεις).

Τι κρατάμε;