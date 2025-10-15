Κλειστές 2 λωρίδες στην Εθνική Οδό για 10 μέρες – Τι μεταφέρουν;

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας η οποία θα ισχύσει μέχρι και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, από τις 3:30 τα ξημερώματα έως και τις 16:00 το μεσημέρι, στο ρεύμα προς Λαμία.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας με κινητή σήμανση από τη χ/θ 15,570 έως τη χ/θ 57,300

Προσωρινός αποκλεισμός της ΛΕΑ και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τη χ/θ 34,800 έως τη χ/θ 35,200

Ο λόγος

Στο σημείο θα πραγματοποιείται διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς βαρέων αντικειμένων, με την ΕΛΑΣ να μην ξεκαθαρίζει τι περί τι αντικειμένων πρόκειται, ωστόσο, αυτά θα είναι πιθανότατα ανεμογεννήτριες. Λόγω του όγκου τους, οι ανεμογεννήτριες αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται σε κομμάτια στον τελικό τους προορισμό, όπου και επανασυναρμολογούνται.

Ένα βασικό εξάρτημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί και πρέπει να μεταφερθεί αυτούσιο είναι τα πτερύγια, μήκους δεκάδων μέτρων, ενώ όλα τα εξαρτήματα μαζί (πτερύγια, γεννήτρια, ρότορας, κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, διευθυντήρια οδηγός ταχύτητας και πύργος υποστήριξης) έχουν βάρος εκατοντάδων τόνων.

Για την αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά των εξαρτημάτων, η διέλευση των οχημάτων μεταφοράς γίνεται πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία, με οχήματα ασφαλείας να προπορεύονται και να ακολουθούν παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στους οδηγούς.

