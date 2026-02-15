quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλειστή η Αττική Οδός έως αύριο Δευτέρα το πρωί – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.02.2026
AutoTypos Team
kleisti-i-attiki-odos-eos-avrio-deftera-to-proi-i-anakoinosi-tis-el-as-682392

Κλειστή θα παραμείνει έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Έως τα ξημερώματα της Δευτέρας θα παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αεροδρόμιο θα διεξάγεται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια από τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 16-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).


Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Πηγή: eleftherostypos.gr

