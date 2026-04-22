quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κλειστή σήμερα η Ολυμπία Οδός – Δες σε ποιο σημείο και τι ώρα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.04.2026
AutoTypos Team
kleisti-simera-i-olybia-odos-des-se-poio-simeio-kai-ti-ora-784519

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Ολυμπία Οδό λόγω άσκησης πυρόσβεσης στις σήραγγες Δερβενίου. Δες πού ισχύουν και μέχρι πότε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στην Ολυμπία Οδό, λόγω Άσκησης Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας που θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν το ρεύμα προς Αθήνα και ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, με διάρκεια έως τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πού θα γίνει η διακοπή

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στο τμήμα που βρίσκεται:

  • μεταξύ του κόμβου Δερβενίου στη Χ.Θ. 140,4
  • και του κόμβου Λυκοποριάς στη Χ.Θ. 132,0

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν ειδικότερα το τμήμα μεταξύ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • Χ.Θ. 136,7
  • και Χ.Θ. 138,9

Τι ώρα ξεκινά και μέχρι πότε θα ισχύει

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ρυθμίσεις ισχύουν:

  • από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 22/04/2026
  • έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23/04/2026

Άρα, όποιος πρόκειται να κινηθεί σήμερα από το συγκεκριμένο σημείο, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα, θα πρέπει να υπολογίζει ότι η διέλευση θα γίνεται με προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές για σχεδόν όλο το 24ωρο.

Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Για λόγους ασφαλείας, θα γίνει τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται με:


  • αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου
  • δηλαδή του ρεύματος προς Πάτρα

Με απλά λόγια, στο συγκεκριμένο τμήμα θα περάσουν και οι δύο κατευθύνσεις από τον ίδιο κλάδο, με προσωρινή διαχείριση της ροής.

Γιατί γίνεται η άσκηση

Η παρέμβαση συνδέεται με Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας στις σήραγγες Δερβενίου, σε συνεργασία με:

  • την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  • την Ελληνική Αστυνομία
  • και το ΕΚΑΒ

Πρόκειται ουσιαστικά για άσκηση ετοιμότητας σε υποδομή υψηλής σημασίας, με στόχο να ελεγχθεί στην πράξη ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε σενάριο έκτακτης ανάγκης.

Τι κρατάμε;

  • Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ολυμπία Οδό.
  • Η παρέμβαση αφορά τις σήραγγες Δερβενίου στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Οι ρυθμίσεις ισχύουν από 07:00 σήμερα έως 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23/04.
  • Θα γίνει τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου και η κυκλοφορία θα περνά με αμφιδρόμηση από τον δεξιό κλάδο.
  • Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#άσκηση#αυτοκινητόδρομος#Ολυμπία Οδός
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

smart-concept-2-pagkosmio-ntebouto-gia-to-dimofilestero-aftokinito-polis-schedon-300-km-aftonomias-800698

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.04.2026

smart Concept #2: Παγκόσμιο ντεμπούτο για το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο πόλης – Σχεδόν 300 km αυτονομίας
patisan-ellada-oi-yvridikes-ekdoseis-tis-neas-mercedes-benz-glb-fthinoteri-apo-tin-proigoumeni-785833

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.04.2026

Πάτησαν Ελλάδα οι υβριδικές εκδόσεις της νέας Mercedes-Benz GLB – Φθηνότερη από την προηγούμενη
alfa-romeo-driving-academy-i-nea-selida-sti-scholi-tou-andrea-de-adamich-800602

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.04.2026

Alfa Romeo Driving Academy: Η νέα σελίδα στη σχολή του Andrea de Adamich
allazoun-ta-onomata-ton-plug-in-hybrid-tis-peugeot-giati-800496

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Αλλάζουν τα ονόματα των plug-in hybrid της Peugeot – Γιατί;
allazoun-ta-leoforeia-se-athina-kai-thessaloniki-pos-boreis-na-kerdiseis-10-000-evro-783303

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Αλλάζουν τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πώς μπορείς να κερδίσεις 10.000 ευρώ;
eidame-stin-ellada-to-yvridiko-suv-navarchida-ton-1-360-ippon-me-tis-pano-apo-30-000-paradoseis-800590

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Είδαμε στην Ελλάδα το υβριδικό SUV-ναυαρχίδα των 1.360 ίππων με τις πάνω από 30.000 παραδόσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις