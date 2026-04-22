Κλειστή σήμερα η Ολυμπία Οδός – Δες σε ποιο σημείο και τι ώρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στην Ολυμπία Οδό, λόγω Άσκησης Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας που θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν το ρεύμα προς Αθήνα και ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, με διάρκεια έως τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πού θα γίνει η διακοπή

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, στο τμήμα που βρίσκεται:

μεταξύ του κόμβου Δερβενίου στη Χ.Θ. 140,4

στη Χ.Θ. 140,4 και του κόμβου Λυκοποριάς στη Χ.Θ. 132,0

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν ειδικότερα το τμήμα μεταξύ:

Χ.Θ. 136,7

και Χ.Θ. 138,9

Τι ώρα ξεκινά και μέχρι πότε θα ισχύει

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ρυθμίσεις ισχύουν:

από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 22/04/2026

έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23/04/2026

Άρα, όποιος πρόκειται να κινηθεί σήμερα από το συγκεκριμένο σημείο, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα, θα πρέπει να υπολογίζει ότι η διέλευση θα γίνεται με προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές για σχεδόν όλο το 24ωρο.

Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Για λόγους ασφαλείας, θα γίνει τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται με:

αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου

δηλαδή του ρεύματος προς Πάτρα

Με απλά λόγια, στο συγκεκριμένο τμήμα θα περάσουν και οι δύο κατευθύνσεις από τον ίδιο κλάδο, με προσωρινή διαχείριση της ροής.

Γιατί γίνεται η άσκηση

Η παρέμβαση συνδέεται με Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας στις σήραγγες Δερβενίου, σε συνεργασία με:

την Πυροσβεστική Υπηρεσία

το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

την Ελληνική Αστυνομία

και το ΕΚΑΒ

Πρόκειται ουσιαστικά για άσκηση ετοιμότητας σε υποδομή υψηλής σημασίας, με στόχο να ελεγχθεί στην πράξη ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε σενάριο έκτακτης ανάγκης.

