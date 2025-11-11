Κλειστό για ένα μήνα το Μετρό Θεσσαλονίκης – Τι συμβαίνει;

Το Μετρό Θεσσαλονίκης κλείνει προσωρινά για να προχωρήσει το “κούμπωμα” των συστημάτων και να γίνει δυνατή η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά

Από χθες (10/11/25) η ζωή των Θεσσαλονικέων επιστρέφει στην “προ Μετρό” εποχή και τη… μονοκρατορία των λεωφορείων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια θα πραγματοποιούνται εκτεταμένες δοκιμές στα συστήματα σηματοδότησης των 2 πλέον γραμμών, καθώς θα πρέπει τα δύο συστήματα να λειτουργούν ενιαία.

Παράλληλα θα εκτελούνται και δοκιμαστικά δρομολόγια και στις δύο γραμμές, ενώ όταν τελικά λειτουργήσει η επέκταση της Καλαμαριάς, οι 2 γραμμές θα έχουν κοινούς τους 11 πρώτους σταθμούς, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι και τον σταθμό 25ης Μαρτίου. Από εκείνον τον σταθμό θα διακλαδώνονται είτε προς την Νέα Ελβετία (γραμμή 1) είτε προς Μίκρα (νέα γραμμή 2 που περιλαμβάνει τους 5 σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Οι δοκιμές των τρένων είναι ουσιώδεις καθώς το αυτόματο σύστημα θα διοχετεύει ανά τρία δρομολόγια, δύο προς την γραμμή 2 προς Μίκρα και ένα στην υφιστάμενη γραμμή 1 προς Νέα Ελβετία.

Το βάρος πέφτει (ξανά) στα λεωφορεία

Ο ΟΑΣΘ θα κληθεί (για άλλη μια φορά) να μετριάσει τις επιπτώσεις από την διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Πρώτη κίνηση είναι μια νέα λεωφορειακή γραμμή η Μ1 η οποία θα είναι “ημι-εξπρές” και θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-Νέα Ελβετία” με την επίγεια κίνηση να διαφέρει από αυτή του Μετρό μόνο στην οδό Δελφών που αντικαθίσταται από την Κ.Καραμανλή με 11 στάσεις.

Θα εξυπηρετείται από 17, αρθρωτά λεωφορεία και η συχνότητά της στις ώρες αιχμής θα είναι 7,5 λεπτά. Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις στάσεις 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Κατά την επιστροφή θα σταματά στις στάσεις Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα τα δρομολόγια θα σταματούν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Από την προσεχή Δευτέρα, ο ΟΑΣΘ ενισχύει τρεις λεωφορειακές γραμμές:

-Γραμμή 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

-Γραμμή 31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

-Γραμμή 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Οι γραμμές αυτές περνούν από τη ζώνη επιρροής του Μετρό και μπορούν να εξυπηρετήσουν επιβάτες του. Η γραμμή 3 θα ενισχυθεί με δύο λεωφορεία (από τα 15 που έχει σήμερα θα πάει στα 17) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 15 στα 8 λεπτά. Η γραμμή 31 θα ενισχυθεί με τρία λεωφορεία (από τα δέκα θα πάρει στα 13) και η μέση συχνότητά της θα πέσει από τα 16 στα δέκα λεπτά. Η γραμμή 39 θα ενισχυθεί με τέσσερα λεωφορεία και θα διαθέτει συνολικά 12 (από οκτώ που έχει σήμερα). Η συχνότητά της θα πέσει από τα 20 στα έντεκα λεπτά.

Επαναλειτουργία και νέα διακοπή

Το πρωί της 11ης Δεκεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης θα επαναλειτουργήσει με το μειωμένο ωράριο που ισχύει τώρα, δηλαδή δρομολόγια στο διάστημα 6:30-23:30 ενώ θα επανέλθει σε φουλ ρυθμούς από την 20η Δεκεμβρίου και για όλη την εορταστική περίοδο (δηλαδή 5:30-00:30 και μέχρι τις 02:00 Παρασκευές και Σάββατα).

Πηγή: Ypodomes.com

