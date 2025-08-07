Κομπίνα της Τροχαίας: Ζητούσε πληρωμή για να κάνεις ένσταση για κλήση – Πού έγινε αυτό;

Είτε γίνει δεκτή η ένστασή σου είτε όχι, τα λεφτά για να την κάνεις στα «τρώνε» οπότε… win – win για την Τροχαία της συγκεκριμένης πολιτείας!

25 δολάρια έπρεπε να πληρώσει κάποιος αν ήθελε να κάνει ένσταση για κλήση σε πόλη του Οχάιο

δολάρια έπρεπε να πληρώσει κάποιος αν ήθελε να κάνει για κλήση σε πόλη του Οχάιο «Αντισυνταγματικό» χαρακτηρίστηκε το μέτρο από νομικούς

χαρακτηρίστηκε το μέτρο από νομικούς Αφορά πρόστιμα ύψους 150-300 δολαρίων για οδηγούς που «πιάστηκαν» από κάμερες

Ωραίο κολπάκι για να εξασφαλίσουν μερικά χρήματα και να αποτρέψουν έμμεσα πολλούς οδηγούς από το να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα των κλήσεων σκαρφίστηκαν στο Οχάιο, χρεώνοντάς τους 25 δολάρια για να κάνουν ένσταση. Αυτό συνέβαινε στο Willoughby Hills του Οχάιο και έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα.

Πλήρωσε 25 δολάρια για να αποφύγεις τα περισσότερα

Κι ενώ το να πληρώσεις μόλις 25 δολάρια για να αποφύγεις ένα πρόστιμο ύψους από 150 μέχρι και 300 δολάρια ακούγεται κάπως λογικό, νομικοί λένε πως ακόμα και αυτό το μικρό ποσό ήταν αρκετό για να αποτρέψει πολλούς οδηγούς από το να κάνουν ένσταση, χαρακτηρίζοντας το όλο περιστατικό «αντισυνταγματικό».

Διαβάστε επίσης: Πάνω από 2.800 πρόστιμα σε μία εβδομάδα για την πιο επικίνδυνη παράβαση στην Ελλάδα – Ποια είναι

Η Bobbi Taylor, εκπρόσωπος του Institute for Justice, ενός μη-κερδοσκοπικού δικηγορικού γραφείου, δήλωσε πως «Το Σύνταγμα προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών για μία δίκαιη νομική διαδικασία, χωρίς ο κόσμος να χρειάζεται να στερηθεί την περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων. Αναγκάζοντας κάποιον να πληρώσει ένα “φόρο” για να αποδείξει την αθωότητα του, έρχεται σε αντίθεση με αυτή την αρχή».

Τι λέει η αστυνομία

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Willoughby Hills υπερασπίστηκε το μέτρο λέγοντας πως, καταρχάς εγκρίθηκε από το δημοτικό δικαστήριο, ενώ διάψευσε το πως αυτό ωθεί τους αστυνομικούς να μοιράζουν περισσότερες κλήσεις. Η Taylor λέει πως, παρότι οι κάμερες ταχύτητας αποσκοπούν στο να κάνουν τους δρόμους πιο ασφαλείς, οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα στην ένσταση, όποια και να είναι η οικονομική τους κατάσταση.

«Ακόμα και αν η δημόσια ασφάλεια είναι ένας σημαντικός στόχος, δεν μπορεί να είναι εις βάρος των συνταγματικών δικαιωμάτων», δήλωσε η Taylor στους δημοσιογράφους.

Πηγή: Carscoops.com

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του best-seller αυτοκινήτου στην Ελλάδα – Τιμή

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV